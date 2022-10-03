شكوك حول مشاركة مارتينيز مع إنتر ضد برشلونة وعودة كومان لتدريبات بايرن

تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مع إنتر ضد ضيفه برشلونة الإسباني الثلاثاء ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفق ما أعلن مدربه سيموني إينزاغي الاثنين.

ويعاني بطل إيطاليا 2021 أصلا من غياب مهاجمه الآخر البلجيكي روميلو لوكاكو منذ أواخر آب/أغسطس الذي كان من المتوقع أن يعود ضد برشلونة، ولكن اكتمال تعافيه تأجل لبضعة أيام وفق ما أكد إينزاغي.

عانى مارتينيز صاحب الأهداف الثلاثة هذا الموسم من "إرهاق" عضلي خلال الخسارة ضد روما (2-1) السبت في "سيري أ"، لكن مدربه أكد أن الفحوص "لم تكشف عن شيء".

قال خلال المؤتمر الصحافي على هامش المباراة "كان مرهقًا في نهاية المباراة. أجرى فحصًا صباح اليوم (الاثنين) لم يكشف عن أي شيء. سيقوم اليوم بتدريبات خفيفه، لا يزال يتعين عليّ التحدث مع الأطباء ومع اللاعب لتقييم حالته البدنية".

في حال غياب مارتينيز، من المتوقع أن يحل مكانه مواطنه خواكين كوريا الى جانب البوسني إدين دجيكو.

كما سيفتقد إنتر لخدمات لاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي غاب عن المواجهة ضد روما وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في فخذه الأيسر خلال مباراة منتخب بلاده ضد النمسا (فوز 3-1) في 25 أيلول/سبتمبر الفائت التي سمحت لكرواتيا بالتأهل إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية.

بعد خسارتهما ضد بايرن ميونيخ الالماني في الجولتين الأوليين، يدرك كل من النادي الكاتالوني والنيراتزوري ألا خيار سوى تحقيق الفوز في مسعاهما لخطف إحدى البطاقتين المؤهلتين الى الدور ثمن النهائي، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء في سان سيرو قبل أن يتجدد اللقاء بينهما على ملعب كامب نو الأربعاء المقبل.

عودة كومان

بعد غياب ثلاثة أسابيع ونصف عن الملاعب بسبب الإصابة، عاد المهاجم الفرنسي كينغسلي كومان إلى تمارين بايرن ميونيخ الألماني الاثنين، عشية مواجهة النادي البافاري مع ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا.

وتبادل كومان مطلع الحصة التدريبية الاثنين الكرات مع زملائه بعد الترحيب به بحرارة من اللاعبين والمدرب يوليان ناغلسمان.

وكان كومان تعرض لتمزق في عضلات فخذه الأيمن الجمعة 9 أيلول/سبتمبر الماضي، وغاب عن تجمع منتخب بلاده الشهر الماضي ومبارتين في دوري الأمم الأوروبية ضد النمسا والدنمارك.

وتُعدّ عودته إلى تشكيلة الفريق الأحمر نبأ جيداً للمنتخب الفرنسي، قبل سبعة أسابيع من بداية حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم في قطر.

وكان ناغلسمان أشار الأسبوع الماضي إلى انه يتعين الانتظار لمعرفة قدرة كومان على اللعب مع فريقه الذي يستعد أيضاً لمواجهة بوروسيا دورتموند في الدوري المحلي الذي سيطر بايرن على لقبه طوال العقد الماضي.