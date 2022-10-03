شاهد: الشرطة ترافق وزير الأعمال البريطاني لحمايته من ملاحقة المحتجين الغاضبين

رافقت الشرطة البريطانية وزير الأعمال جاكوب ريس موغ، لحضور مؤتمر سنوي للحزب المحافظ عقد في بيرمنغهام الأحد، وذلك بعد أن لاحقه المحتجون الغاضبون من ارتفاع تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة. وينتظر أن يتحدث وزير المالية كواسي كوارتينغ الإثنين بعد أن أعلن عن الميزانية المصغرة الأسبوع الماضي.

من جهتها، تواصل رئيسة الوزراء ليز تراس التي تسلمت وظيفتها خلال أقل من شهر، والغارقة في أزمة عميقة الإصرارعلى أن ميزانيتها المصغرة والقائمة على الديون، ستعيد البلاد إلى مسار النمو الاقتصادي، في وقت تعاني فيه بريطانيا من ارتفاع معدلات التضخم والركود.