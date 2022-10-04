غوارديولا عن هالاند بعد ثلاثية مانشستر يونايتد.. "لا أحد قادر على منافسته"

قال مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، الثلاثاء، إن مهاجمه الشاب إرلينغ هالاند، الذي سجل ثلاثية في مرمى مانشستر يونايتد الأحد الفائت ينافس "في دوري خاص به" لناحية عدد الأهداف.

وأصبح هالاند أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ثلاث ثلاثيات في ثلاث مباريات متتالية بعد المباراة الأخيرة التي حقق فيها "السيتي" فوزاً ساحقاً على الشياطين الحمر بنتيجة 6 أهداف مقابل 3.

وقال غوارديولا عن هالاند: "بالتأكيد، لا يمكن لأحد أن ينافسه، في عمره. لا أحد. الأرقام تتحدث عن نفسها. وداخل غرفة تبديل الملابس، على أرض الملعب، نرى أشياء ليست في الإحصائيات، تجعلنا نشعر بالسعادة لوجوده هنا".

وإذا تمكن اللاعب النرويجي صاحب الأعوام الـ22 من تسجيل 6 أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا، فسيحطم بذلك الرقم القياسي الذي سجّله كيليان مبابي من حيث عدد الأهداف التي سجلها الأخير عندما كان في سن الثالثة والعشرين.

وسيواجه مانشستر سيتي نادي إف سي كوبنهاغن الأربعاء ضمن البطولة، حيث يتصدر النادي الإنجليزي مجموعته بعد فوزين حققهما على النادي الإسباني، إشبيلية والألماني بروسيا دورتموند.