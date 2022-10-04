English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
العالم

واشنطن وسيول أجرتا تدريبا على "ضربات تصيب الهدف بدقة"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
نظام Hyunmu-2 الصاروخي الكوري الجنوبي في البحر الشرقي خلال مناورة صاروخية مشتركة مع الولايات المتحدة.
نظام Hyunmu-2 الصاروخي الكوري الجنوبي في البحر الشرقي خلال مناورة صاروخية مشتركة مع الولايات المتحدة.   -   حقوق النشر  أ ف ب

أجرت مقاتلات كورية جنوبية وأمريكية الثلاثاء تدريبات على قصف دقيق رداً على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا متوسط المدى فوق اليابان، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول "بمشاركة أربع طائرات من طراز F-15Ks تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية وأربع مقاتلات من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية الأميركية، أطلقت طائرات الـF-15K التابعة لكوريا الجنوبية قنبلتين هجوميتين مباشرتين مشتركتين (JDAM) على هدف افتراضي في ميدان الرماية في جيكدو في البحر الغربي"، في إشارة إلى البحر الأصفر. 

viber

وأضافت أن التدريبات تهدف إلى إظهار "قدرات (الحلفاء) على توجيه ضربة دقيقة إلى مصدر الاستفزازات".