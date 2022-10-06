ماجدة الرومي تتألق ويصدح صوتها في مهرجان الغناء بالفصحى بالسعودية

أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، الأربعاء، حفلا ضمن فعاليات مهرجان الغناء في الفصحى المقام على مسرح أبو بكر سالم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشكرت الفنانة اللبنانية المملكة العربية السعودية، قائلة "جايين نغني معكم، جايين من ظروف صعبة من بلد كل مدة بتصير ظروفه مستحيلة أكثر"، مضيفة "لكن بنتمسك بالحياة، ومعكم بنفرح ونغني بنتذكر إنه في بعد مطرح بهالحياة للفرح وللعطاء".

ونشرت ماجدة الرومي مقطع فيديو من الحفل، عبر حسابها على انستغرام "مسا السعودية الغالية ع قلوبنا، مسا أرض الطيبة، مسا شعبها الحبيب وقيادتها الشريفة، مسا هالبلد الأصيل يلّي لمّا خصّوا ربنا بعطايا عظيمة فتح بوابو للدنيا ليشرب كل عطشان من نبع هالأرض المبارك".

وتابعة قائلة "نحنا اللبنانية منعرف قيمة هالبلد الحبيب ونحنا بنكّن له التقدير اللي بيستحقوا والإحترام اللي بيستحقوا، وبالوفا منخبر السعودية بالقلب متل شرايين القلب، هيدا اللي بيليق فيها أكيد بس هيدا بيليق فينا نحنا كمان".

وقدمت ماجدة الرومي أجمل أغنياتها وسط تفاعل كبير من الجمهور بحفل من إخراج كميل طانيوس.

وأشاد رابح الأمين بتألق الرومي في الرياض، مشيرا إلى أنها "تحمل من بلاد الأرز قصائد بالفصحى أطربت فيها المستمعين السعوديين واللبنانيين والعرب".

وتنظم وزارة الثقافة السعودية مهرجان الغناء بالفصحى بهدف دعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المجتمع.

وأحيى الليلة الثانية من المهرجان كلٌ من السعودي عبادي الجوهر، والسورية أصالة، واليمني أحمد فتحي، والفنانة نجد من السعودية. وشاركت في الليلة الثالثة ماجدة الرومي.

فيما يُختتم المهرجان مع أصوات الفنان كاظم الساهر، والمغنية المغربية عزيزة جلال، والفنانة السورية فايا يونان.

ويأتي المهرجان بدعم من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية لعام 2030، وقد أقيمت نسخته الأولى في يومي 12 و 13 مايو من هذا العام بمشاركة عدد من الفنانين العرب.