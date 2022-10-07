رئيسة الوزراء البريطانية ترفض الاعتراف باحتمال انقطاع التيار الكهربائي في بلادها

رفضت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الاعتراف باحتمال انقطاع التيار الكهربائي في بلادها، رغم تحذيرات مشغل شبكة الكهرباء الوطنية "إي أو أس".

وخلال مقابلة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية أمس الخميس، قالت تراس إن سبب حضورها هو العمل على العلاقات مع الشركاء، بهدف ضمان إمدادات الطاقة.

وأصرت تراس على أن المملكة المتحدة يمكنها تخطي الوضع في فصل الشتاء، في حين أن الشبكة الوطنية البريطانية قالت إن قطع التيار الكهربائي مدة ثلاث ساعات قد يتم فرضه في بعض المناطق، إذا كانت إمدادات الغاز لم تستجب للطلب.

وأوضحت الشبكة أن مخاطر انقطاع مؤقت للكهرباء يمكن أن يتم تلافيه بمساعدة الناس عموما. وفي العام الماضي تم توفير 43% من الكهرباء في بريطانيا بفضل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.

لذلك فإن 2 جيغاوات من المحطات التي تعمل بالفحم، هي في وضع الاستعداد للانتاج، في حال فقدان الواردات من فرنسا وبلجيكا وهولندا. لقد تسببت الحرب في أوكرانيا تلتها العقوبات على روسيا بخلق أزمة للطاقة في أوروبا، ما أجبر بعض الدول الأوروبية للبحث عن مصادر جديدة للطاقة الأحفورية، ما أدى إلى ضغوط على اقتصاداتها ومواطنيها.