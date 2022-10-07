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الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكي سافر إلى نيويورك قادما من كندا وبداخل سرواله.. ثلاثة ثعابين!

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بقلم:  يورونيوز
تهريب ثعابين
تهريب ثعابين   -   حقوق النشر  Kristiansand regiontollsted/AP2009

اتُهم رجل من مدينة نيويورك الأمريكية بتهريب ثلاثة ثعابين بورمية في سرواله عند معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا. وقد وجهت للمتهم المدعو كالفين باوتيستا ويبلغ من العمر 36 عاما، تهمة إحضار الثعابين، وإخفائها في حافلة عبرت إلى شمال نيويورك في الـ 15 يوليو-تموز عام 2018.

ويتم تنظيم استيراد الثعابين البورمية بموجب معاهدة دولية ولوائح فيدرالية تصنف هذه النوع من الزواحف على أنها "ضارة بالبشر". وقد تمّ استجواب باوتيستا، يوم الثلاثاء بتهمة التهريب وتم إطلاق سراحه في انتظار محاكمته، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي كارلا بي فريدمان.