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ايرلندا

شاهد: قتلى في انفجار في محطة وقود شمال غرب إيرلندا

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
AP
AP   -   حقوق النشر  Brian Lawless/

أعلنت الشرطة الايرلندية السبت ان سبعة اشخاص قتلوا في انفجار في محطة للوقود في كاونتي دونيغال بشمال غرب ايرلندا.

وقالت الشرطة في بيان إن "البحث عن ضحايا آخرين مستمر"، موضحة أن الانفجار وقع بعد ظهر الجمعة في قرية كريسلو.

استمرت جهود الإنقاذ من قبل خدمات الطوارئ الأيرلندية طوال الليل في مكان الانفجار الذي وقع بعد ظهر الجمعة وأدى إلى أضرار في ساحة محطة الوقود وواجهات مجمع سكني قريب.

وحضر إلى المنطقة ممثلون عن الشرطة الأيرلندية وإدارة الإطفاء والإسعاف وخفر السواحل وخدمة الإسعاف الجوي من أيرلندا الشمالية بالإضافة إلى فريق متخصص من المقاطعة التي تديرها المملكة المتحدة.

وقال مستشفى ليتيركيني الجامعي على بعد 24 كيلومترا عن مكان الانفجار أنه وضع في حالة تأهب، موضحا أنه يعالج "عددا من المصابين".

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إنه "يتوجه بأفكاره وصلواته إلى الذين فقدوا حياتهم والمصابين في الانفجار المدمر".