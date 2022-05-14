شاهد: الحزب الوحدوي الديمقراطي يعطل تشكيل الحكومة في إيرلندا الشمالية

أعاق الحزب الوحدوي الديمقراطي، المؤيد لبريطانيا عملية تشكيل حكومة بعد حلقة نقاش في البرلمان، احتجاجًا على بروتوكول التجارة الخاص بإيرلندا الشمالية بعد "بريكسيت".

أدان القادة السياسيون في بلفاست ودبلن الحزب الاتحادي الديمقراطي لإعاقته عملية تشكيل الحكومة باعتباره تصعيدا دراماتيكيا.

وندد حزب شين فين بالخطوة كما وصفتها ميشيل أونيل زعيمة الحزب بأنها "مخزية" و "مشينة".

ويفترض أن تتزعم أونيل حكومة يتقاسم فيها القوميون والوحدويون السلطة، بموجب اتفاقية السلام لعام 1998، خصوصا بعد فوز الحزب بـ 27 مقعدًا من أصل 90 في الجمعيّة الوطنيّة، مقابل 25 مقعدًا لمنافسه "الحزب الوحدوي الديموقراطي" المؤيّد لبريطانيا.