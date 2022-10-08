تفكيك شبكة لتهريب مهاجرين ألبان في إسبانيا

أعلنت الشرطة الاسبانية أنها فكّكت شبكة كبيرة لتهريب مهاجرين ألبان بينهم قاصرون كانوا مسافرين إلى بريطانيا في ظروف خطرة على متن عبّارات وسفن تجارية.

وأوقفت الشرطة سبعة أشخاص، جميعهم من جنسية ألبانية، يشتبه في أنهم ينتمون إلى "منظمة إجرامية كبيرة"، في إطار تعاون بين الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة والحرس المدني الاسباني.

وبين هؤلاء شخصان يشتبه في أنهما قائدا المجموعة وتم توقيفهما الإثنين بينما كانا على وشك الصعود إلى طائرة من مدريد للسفر إلى ألبانيا، وفق ما جاء في بيان نشرته الشرطة الاسبانية.

وكانت شبكة المهرّبين، والتي بدأت نشاطها منذ العام 2014، تطلب من المهاجرين الألبان مبالغ تتراوح بين ثلاثة آلاف و15 ألف يورو، لتهريبهم على متن عبّارات أو سفن شحن تبحر بين شمال اسبانيا وبريطانيا في ظروف "تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية".

ويبقى عدد المهاجرين الذين مرّوا بهذه الشبكة غير معروف، بحسب الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، ولكن السلطات الاسبانية والبريطانية تمكنت من تحديد هويات نحو خمسين منهم.

وفي بيان، قال ستيف رينولدز، المسؤول في الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، "كان المهرّبون يعرّضون حياة أشخاص للخطر، لهذا فإن منع تحرّك وتفكيك شبكات إجرامية كهذه يشكّل أولوية".

وتمّت خلال هذه العملية مصادرة هواتف وأجهزة كمبيوتر وبطاقات ائتمان وايصالات نقدية ووثائق تعريف.