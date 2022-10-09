22 قتيلا وأكثر من 50 مفقودا في انزلاق تربة في فنزويلا

قضى 22 شخصا واعتبر أكثر من 50 في عداد المفقودين في انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس الصناعية الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب كراكاس على ما أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيس.

وأكدت السلطات فيضان نهر في وسط فنزويلا بسبب الأمطار الغزيرة. وقالت سلطات البحث والإنقاذ إن مياه نهر إل باتو، الذي يجري على بعد 67 كيلومترا جنوب غربي كراكاس، فاضت وجرفت عددا من المنازل والمتاجر وأحد المقاصب.

وتحدث خوان ماريو غوالانو مدير الصليب الأحمر بولاية أراغوا عن وجود قتلى بسبب الانهيارات الأرضية. وقال كارلوش بيريث، وهو نائب وزير مسؤول عن نظام الحماية المدنية في البلاد، على تويتر اليوم الأحد إن ألفا من أفراد الإنقاذ يشاركون في عمليات البحث عن الضحايا في المنطقة.

وقالت رودريغيس لوسائل إعلام محلية "فاضت خمسة جداول (..) وسجلنا وقوع أضرار جسيمة وخسائر بشرية وعثرنا حتى الآن على 22 قتيلا فيما ثمة 52 شخصا مفقودا". وشاهد صحافيون من وكالة فرانس برس أضرارا كبيرة.