فنزويلا: إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات منذ عشر سنوات

أعلنت القوات المسلحة الفنزويلية، الإثنين، ما وصفته بأكبر عملية ضبط للماريجوانا خلال السنوات العشر الماضية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال الجنرال دومينغو هيرنانديز إن عناصر من القوات المسلحة اعترضوا، السبت، سفينة محملة بأكثر من 2857 كلغ من الماريجوانا وحوالي 8 كلغ من الكوكايين ومحركات قوارب خارجية قبالة الساحل الكاريبي لفنزويلا.

وأضاف هيرنانديز أن السفينة غادرت كولومبيا وكانت في طريقها إلى جزيرة مارتينيك.

وتم إلقاء القبض على اثني عشر رجلا كانوا على متن القارب. وقال الجنرال إن جميعهم من الفنزويليين وكانوا يعملون لحساب كارتل غواخيرا ومقره كولومبيا.

تم الاستيلاء على ما يقرب من 2857 كيلوغراما من الماريجوانا في القارب الذي كان يحتوي على سبعة محركات إضافية، فضلا عن 33 حاوية تخزين كبيرة بالوقود وهاتف يعمل بالأقمار الصناعية.

وقال هيرنانديز إن أكثر من 36 ألف كيلوغرام من المخدرات غير المشروعة تم ضبطها حتى الآن خلال هذا العام في فنزويلا، ما يمثل زيادة بنسبة 29.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.