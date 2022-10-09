شاهد: القدس تحتفي بالمولد النبوي على طريقتها

أحيا أبناء مدينة القدس وزوارها ذكرى المولد النبوي الشريف، وجابت الكشافة شوارع وأزقة البلدة القديمة، وسط إجراءات مشددة فرضتها السلطات الإسرائيلية في المدينة.

وبدأت المسيرة الكشفية الاحتفالية من شارع الزهراء، مرورا بشارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وصولا إلى باب العامود، قبل أن تنتهي في ساحات المسجد الأقصى.

وتخللت المسيرة الكشفية مدائح نبوية من فرق مقدسية.

والاحتفالات بالمولد النبوي هي تقاليد متواصلة في القدس مند ما يزيد على 600 عام، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن القائمين على تلك الاحتفالات في المسجد الأقصى.

وتزامنا مع الاحتفالات أصيب 5 فلسطينيين يوم السبت واعتقل 6 آخرون خلال اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غير الحكومية إنها تعاملت مع 5 إصابات قرب منطقة باب العامود.

وأشارت الجمعية الفلسطينية إلى أن هناك 4 إصابات ناجمة عن الضرب، وإصابة أخرى بسبب الإغماء.