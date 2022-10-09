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روسيا
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بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي الإثنين

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بقلم:  يورونيوز
فلاديمير بوتين يلتقي بقادة الدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة في المقر الرئاسي لقصر كونستانتين في ستريلنا، خارج سانت بطرسبرغ، 7 أكتوبر 2022.
فلاديمير بوتين يلتقي بقادة الدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة في المقر الرئاسي لقصر كونستانتين في ستريلنا، خارج سانت بطرسبرغ، 7 أكتوبر 2022.   -   حقوق النشر  ALEXEY DANICHEV/AFP

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين اجتماعاً لمجلس الأمن الروسي الذي يضم الوزراء الرئيسيين ومسؤولين سياسيين وممثلين عن أجهزة الأمن والجيش، على ما أعلن الكرملين الأحد لوكالات أنباء.

وقال المتحدث باسم الكرملن دميتري بيسكوف "من المقرر عقد اجتماع غداً للرئيس مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن"، وذلك بعد يومين من الانفجار الذي دمر جزئياً جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو من أوكرانيا.

المصادر الإضافية • ا ف ب