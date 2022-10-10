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فنزويلا

حادث انزلاق تربة في فنزويلا يخلف 22 قتيلا وأكثر من 50 مفقودا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
حادث انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس بفنزويلا.
حادث انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس بفنزويلا.   -   حقوق النشر  أ ب

توفي 22 شخصا واعتبر أكثر من 50 في عداد المفقودين في انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس الصناعية الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب كراكاس على ما أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيس.

وكانت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ أسابيع تسببت سابقا بمقتل 13 شخصا في أرجاء البلاد. وقالت رودريغيس لوسائل إعلام محلية "فاضت خمسة جداول (..) وسجلنا وقوع أضرار جسيمة وخسائر بشرية وعثرنا حتى الآن على 22 قتيلا فيما ثمة 52 شخصا مفقودا".

في لاس تيخيرياس شاهد صحافيون من وكالة فرانس برس أن عددا كبيرا من المنازل تهدم فيما اجتاحت وحول متاجر عدة وانتشرت أشجار في الشوارع بعدما جرفها انزلاق التربة من الجبال.

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ويشارك نحو ألف شخص في عمليات الانقاذ على ما أفاد وزير الداخلية والعدل ريميخيو سيبايوس إيتشاسو لوكالة فرانس برس. وتفقد الوزير المكان للوقوف على الأضرار. في العام 1999 أسفرت انزلاقات تربة واسعة عن مقتل عشرة آلاف شخص في ولاية فارغاس على بعد 25 كيلومترا شمال كاركاس.

المصادر الإضافية • أ ف ب