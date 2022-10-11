ناسا تحقق إنجازاً تاريخياً وتحوّل مسار كويكب في اختبار لحماية الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أنها نجحت في تحويل مسار كويكب في اختبار تاريخي للقدرة البشرية على منع جرم سماوي من تدمير الحياة على الأرض.

وقال رئيس الوكالة بيل نيلسون إن مركبة "اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج" وهي بحجم ثلاجة، اصطدمت عمداً بالكويكب ديموروفوس في السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر ودفعته نحو مدار أصغر وأسرع حول كويكب آخر أكبر حجماً يسمى ديديموس.

وقال نيلسون إن اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج "قلّص الفترة المدارية من 11 ساعة و55 دقيقة إلى 11 ساعة و23 دقيقة".

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