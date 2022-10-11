شاهد: مشجع إسباني يصل العراق في طريقه لحضور كأس العالم سيراً على الأقدام

وصل مشجع كرة القدم الإسباني سانتياغو سانشيز إلى مدينة السليمانية في العراق ضمن رحلته التي بدأت سيراً على قدميه من مدريد من اجل حضور كأس العالم في قطر.

وبدأت رحلة سانشيز منذ عشرة أشهر ويتوقع أن تنتهي بوصوله إلى الدوحة، لحضور أولى مباريات المنتخب الإسباني بالبطولة أمام كوستاريكا يوم 23 نوفمبر – تشرين الثاني المقبل.

ويقطع سانشيز مسافة ما بين عشرة و15 كيلومتراً يومياً في المتوسط منذ بدء رحلته ولكنه يقول إن بعض الأيام شهدت سيره لمسافة 30 كيلومتراً، وهو يستخدم عربة مقطورة مثبتة على حزام خصره يحفظ فيها جميع متعلقاته وطعامه.

وقال سانشيز إن حضور مباريات كرة القدم ليس الهدف الرئيسي من رحلته الفريدة، بل "تحفيز الآخرين وإلهامهم حتى يتمكنوا من الذهاب بعيداً جداً بالقليل جداً من الإمكانيات".

سانتياغو رياضي ويعمل كمدرب لكرة القدم في العاصمة الإسبانية مدريد. ومن المنتظر أن يبقى في السليمانية لعدة أيام قبل أن يستكمل رحلته سيراً إلى إيران ومنها بالقارب إلى قطر.