English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
رياضة

شاهد: مشجع إسباني يصل العراق في طريقه لحضور كأس العالم سيراً على الأقدام

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
المشجع الإسباني سانتياغو سانشيز
المشجع الإسباني سانتياغو سانشيز   -   حقوق النشر  AP Photo

وصل مشجع كرة القدم الإسباني سانتياغو سانشيز إلى مدينة السليمانية في العراق ضمن رحلته التي بدأت سيراً على قدميه من مدريد من اجل حضور كأس العالم في قطر.

وبدأت رحلة سانشيز منذ عشرة أشهر ويتوقع أن تنتهي بوصوله إلى الدوحة، لحضور أولى مباريات المنتخب الإسباني بالبطولة أمام كوستاريكا يوم 23 نوفمبر – تشرين الثاني المقبل.

ويقطع سانشيز مسافة ما بين عشرة و15 كيلومتراً يومياً في المتوسط منذ بدء رحلته ولكنه يقول إن بعض الأيام شهدت سيره لمسافة 30 كيلومتراً، وهو يستخدم عربة مقطورة مثبتة على حزام خصره يحفظ فيها جميع متعلقاته وطعامه.

وقال سانشيز إن حضور مباريات كرة القدم ليس الهدف الرئيسي من رحلته الفريدة، بل "تحفيز الآخرين وإلهامهم حتى يتمكنوا من الذهاب بعيداً جداً بالقليل جداً من الإمكانيات".

سانتياغو رياضي ويعمل كمدرب لكرة القدم في العاصمة الإسبانية مدريد. ومن المنتظر أن يبقى في السليمانية لعدة أيام قبل أن يستكمل رحلته سيراً إلى إيران ومنها بالقارب إلى قطر.