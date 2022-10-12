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نيوزيلندة

شاهد: نفوق 477 حوتا في واحدة من أسوأ عمليات الجنوح الجماعي في نيوزيلندا

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بقلم:  يورونيوز
مجموعة من حيتان الطيار الميتة في شاطئ توبوانجي، جزر تشاتام، في أرخبيل تشاتام بنيوزيلندا، السبت 8 أكتوبر 2022
مجموعة من حيتان الطيار الميتة في شاطئ توبوانجي، جزر تشاتام، في أرخبيل تشاتام بنيوزيلندا، السبت 8 أكتوبر 2022   -   حقوق النشر  Tamzin Henderson/AP

أكدت السلطات النيوزيلندية الأربعاء نفوق 477 حوتا طيارا في عمليتي جنوح جماعي بجزر تشاتام النائية حوالي 840 كم قبالة الساحل الشرقي لجزيرة ساوث آيلاند.

وقالت إدارة الحفاظ على البيئة إن 232 حوتا جنحوا، الجمعة، في شاطئ توبوانجي و245 حوتا آخر في خليج ويهير، الاثنين.

وأشار دارين غروفر، المدير العام لمشروع "جونا"، وهي مجموعة غير ربحية تساعد في إنقاذ الحيتان، إلى أن كل الحيتان العالقة لا يمكن إعادة تعويمها وتوفيت جميعها بشكل طبيعي أو تم قتلها رحيما، واصفا ما حدث بـ"الخسارة المفجعة". 

ويعد جنوح الحيتان في جزر تشاتام أمرا شائعا، حيث تم تسجيل أكبر حدث في عام 1918 عندما نفق أكثر من ألف حوت في عملية جنوح واحدة.

المصادر الإضافية • أ ب