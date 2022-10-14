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ألمانيا

شاهد: لأول مرة مسجد كولونيا المركزي يرفع الأذان في ألمانيا

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بقلم:  يورونيوز
مصلون في جامع كولونيا المركزي في ألمانيا
مصلون في جامع كولونيا المركزي في ألمانيا   -   حقوق النشر  Martin Meissner/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

لأول مرة رفع مسجد كولونيا المركزي، هذا اليوم الجمعة الأذان بعد اتفاق أجراه الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية يسمح للمسجد برفع الأذان أيام الجمعة ولمدة عامين.

وبموجب الاتفاق سيُسمح لحوالي 35 مسجدا في كولونيا برفع الأذان أيام الجمعة لمدة تتراوح إلى 5 دقائق، بشرط ألا يتجاوز مستوى الصوت لأكثر من 60 ديسيبل وعلى مسافة 100 متر.

وبدأ المشروع بمبادرة من هنرييت ريكر، رئيسة بلدية كولون، التي قالت سابقاً إن "السماح لنداء المؤذن هو بالنسبة لي علامة على الاحترام".

افتُتح مسجد كولونيا المركزي في العام 2018 بدعم من منظمة المجتمع الإسلامي والاتحاد الأوروبي التركي الإسلامي وتعرض افتتاحه لانتقادات لاذعة بسبب صلته المباشرة مع تركيا ورجب طيب إردوغان. ويقول مراد شاهينارسلان مدير منتدى المسجد: " لرفع الأذان أهمية ورمزية كبيرة لنا، نشعر كمسلمين أننا في وطننا."

يعيش في كولونيا حوالي 100 ألف مسلم من أصول مختلفة.

المصادر الإضافية • أ ب