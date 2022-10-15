28 قتيلا في انفجار المنجم في تركيا ومحاولات لإنقاذ عشرات العمال العالقين

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار في منجم للفحم في شمال غرب تركيا إلى 28 قتيلا و28 جريحا، بينما يحاول رجال الإنقاذ انتشال عشرات العمال العالقين في الموقع الذي يتفقده اليوم السبت الرئيس رجب طيب أردوغان. وكتب أردوغان في تغريدة نشرت مساء أمس الجمعة: "نتمنى ألا تكون الخسائر في الأرواح أكبر وأن يتم إنقاذ عمال منجمنا".

ووقع الانفجار فى منجم في مدينة أماسرا الواقعة على البحر الأسود، وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الحصيلة الجديدة على تويتر، وأضاف أن أحد عشر شخصا أخرجوا من المنجم ويتلقون العلاج في المستشفى.

وتبذل فرق الإنقاذ جهودا شاقة لمحاولة إنقاذ عشرات العمال، الذين علقوا في المنجم على عمق 300 و350 مترًا تحت مستوى سطح البحر. وذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن 49 معاملا عالقون تحت الأرض، من أصل 110 عمال كانوا داخل المنجم عند وقوع الانفجار. وقال صويلو الذي تجوجه إلى موقع الانفجار مع وزير الطاقة التركي فاتح دونميز بشكل عاجل: "نحن أمام صورة حزينة فعلا".

من جهته، صرح دونميز أنه "حسب الملاحظات الأولى حدث انفجار غاز". وكانت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث ذكرت في تغريدة على تويتر أولا أن خللا في محول كهربائي أدى إلى الانفجار، لكنه أوضح بعد ذلك أن كمية من غاز الميثان اشتعلت "لأسباب غير معروفة".

حوادث عمل متكررة

أظهرت صور بثتها وسائل الإعلام التركية من مدخل المنجم، أفراد عائلات عمال المناجم العالقين وكثير منهم يبكون، بينما يقدم رجال الإنقاذ الأكسجين للعمال الذين يتم إخراجهم من المنجم ونقلهم إلى أقرب المستشفيات.

وقال عامل تمكن من الخروج من المنجم سالما بوسائله الخاصة، لوكالة أنباء الأناضول: "لا أعرف ماذا حدث...كان هناك ضغط مفاجئ ولم أتمكن من رؤية أي شيء". ولأن الانفجار وقع قبل وقت قصير من غروب الشمس، أدى الظلام إلى إبطاء عمليات الإنقاذ.

وقال رئيس بلدية أماسرا رجائي شاكر لقناة "إن تي في" التركية الخاصة إنه "تم إجلاء نصف العمال تقريبا. معظمهم بخير لكن هناك مصابين بجروح خطيرة بينهم أيضا"، واضاف قائلا إن فريقا من أكثر من سبعين شخصا تمكن من الوصول إلى نقطة في على عمق 250 مترا في المنجم. ولم يعرف ما إذا كان رجال الإنقاذ يمكنهم الاقتراب من العمال المحاصرين. وفتح مكتب المدعي العام المحلي تحقيقا في الحادث.

وتسجل حوادث عمل باستمرارفي تركيا حيث جرى التطور الاقتصادي القوي في العقد الماضي على حساب قواعد السلامة، لا سيما في البناء والتعدين. وأدركت البلاد ذلك فجأة بعد حادث وقع في 2014 في سوما بغرب البلاد، حيث قُتل 301 عامل في منجم للفحم بعد انفجار وحريق أدى إلى انهيار بئر. وأصدرت المحاكم التركية أحكامًا بالسجن تصل إلى 22 عامًا وستة أشهر ضد خمسة من مسؤولي المناجم ، ثبتت إدانتهم بالإهمال.