أربعة قتلى وسبعة مفقودين في حادث في منجم بافلوفكا للفحم في جنوب بولندا

قتل أربعة أشخاص وفقد سبعة آخرون في انفجار في منجم بافلوفكا للفحم في بافلوفيتشي سلافسكي بجنوب بولندا، كما أعلنت شركة التعدين "جي اس في".

وكتبت الشركة في تغريدة على تويتر "توفي أحد عمال المنجم الذين جرحوا في الانفجار في منجم بنيوفك في المستشفى. وهو رابع قتيل لكارثة التعدين".

وقال نائب رئيس الوزراء ياتشيك ساسين على تويتر، إن "سبعة أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين".

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط ثلاثة قتلى وفقدان ثمانية آخرين بعد انفجارين لغاز الميثان.

وقالت الشركة إن أول انفجار وقع بعيد منتصف الليل على عمق الف متر. وكان 42 عاملا في موقع الانفجار أصيب معظمهم بحروق.

ووقع انفجار ثان خلال عملية الإنقاذ وأدى إلى إصابة عدد من المسعفين.

وعبر رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي عن تعازيه لأسر عمال المناجم.

وما زالت بولندا تعتمد على الفحم في نحو سبعين بالمئة من طاقتها. وشهدت في الماضي عددا من حوادث المناجم.

ويعمل في قطاع التعدين نحو ثمانين 80 ألف شخص في بولندا.