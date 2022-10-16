التضخم وسعر الدولار وأزمة بريطانيا.. ملفات ساخنة يغرقها بايدن ببرودة البوظة والأعصاب

رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أسئلة الصحفيين عندما كان يشتري البوظة (الآيس كريم)، خلال زيارة أجراها إلى ولاية أوريغون. ووصف بايدن خطة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس لخفض الضرائب والتي تم التخلي عنها حاليا بأنها "خطأ"، في وقت تستعد الزعيمة المحافظة للدخول في محادثات أزمة من أجل وضع خطة موازنة جديدة. وتطرق بايدن للحالة الاقتصادية في أمريكا، معقباً في النهاية علىأحداث مبنى الكونغرس سنة 2021، والمظاهرات التي تحدث في إيران بعد مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني.

اقتصاد بريطانيا

كان خفض الضرائب محور برنامج الإصلاح الاقتصادي المتشدد الذي أعلنته تراس، ووزير المال المقال كواسي كوارتنغ. وقال بايدن للصحافيين: "لم أكن الوحيد الذي اعتقد بأن الأمر كان خطأ". وأضاف في تعليقه على خطة تراس خفض الضرائب على الأكثر ثراء: "لم أتفق مع السياسة، لكن اتّخاذ هذا القرار أمر عائد إلى بريطانيا العظمى، وليس لي".

وكانت خطوة تراس لتموّل من خلال ديون بمليارات الجينهات الإسترلينية، ما أثار حالة ذعر في أسواق المال من إمكانية تسبب الأمر بزيادة معدلات التضخم، بينما ترزح العائلات البريطانية تحت وطأة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

الرئيس الأميركي جو بايدن Carolyn Kaster/ap

ومن المقرر أن تجتمع تراس الأحد بوزير المال الجديد جيريمي هانت، الذي قال إنها وكوارتنغ ارتكبا خطأ في 23 أيلول/سبتمبر عبر محاولتهما خفض الضرائب للأشخاص الأعلى دخلا.

اقتصاد الولايات المتحدة

وعندما سئل عن قوة الدولار قال بايدن: "لست قلقا بشأن قوة الدولار. أنا قلق بشأن بقية العالم." وتابع: نعم. اقتصادنا قوي مثل الجحيم، مكوناته الداخلية. التضخم عالمي، إنه أسوأ حالًا في أي مكان آخر غير الولايات المتحدة، لذا فإن المشكلة تكمن في الافتقار إلى النمو الاقتصادي والسياسات السليمة في البلدان الأخرى، وليس الكثير منا، وهذا هو التضخم العالمي. إنه تأثير".

أحداث مبنى الكونغرس

وتحدث بايدن عن أحداث مبنى الكونغرس (الكابيتول) التي وقعت في 6 يناير كانون الثاني، وقال: "أعتقد أن الشهادة ومقطع الفيديو كارثة، في الواقع كنت أبذل قصارى جهدي لعدم التعليق. دعونا نرى ما يحدث، لكن أعتقد أنه كان كارثيا... يمكنك أن تسألني ما إذا كنت أحاول التأثير على المدعي العام وأنا لست كذلك. لم أتحدث معه على الإطلاق ".

وصوتت لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في هجوم أنصار دونالد ترامب يوم 6 يناير كانون الثاني 2021، على مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) بالإجماع يوم الخميس على استدعاء الرئيس السابق، وهي خطوة قد تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية له ما لم يمتثل.

وردا على سؤال حول الحريق في سجن إيفين بطهران، حيث يحتجز العديد من المعتقلين السياسيين وذوي الجنسية المزدوجة في إيران، قال الرئيس الأمريكي إنه فوجئ بشجاعة الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج في إيران.