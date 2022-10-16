بعد دعوات الإطاحة برئيسة الوزراء البريطانية.. وزير المالية الجديد يؤكد أن تراس هي المسؤولة

قال وزير المالية البريطاني المعين حديثا جيريمي هانت إن رئيسة الوزراء ليز تراس هي من تتولى مسؤولية الحكومة، ونفى فكرة أنه ينبغي للحزب استبدالها بعد بداية مضطربة لها في المنصب.

وأضاف هانت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أُذيعت يوم الأحد "رئيسة الوزراء هي المسؤولة"، وذلك ردا على سؤال عمن يدير الحكومة.

وعند سؤاله عن المطالبات باستبدال تراس، قال إن الناخبين يريدون الاستقرار و"أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو مزيد من عدم الاستقرار السياسي في المستويات العليا، وحملة أخرى ممتدة من أجل القيادة".

كما طمأن وزير المالية البريطاني الجديد المستثمرين بقدرته على إصلاح الشؤون المالية العامة للدولة، وذلك بعد أن خلقت الخطط الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء فوضى في سوق السندات.

وقال هانت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا يمكن لأي حكومة التحكم في الأسواق. لا ينبغي لأي وزير مالية السعي لتحقيق ذلك".

وأضاف "يوجد شيء واحد يمكننا فعله وذلك ما سأفعله، وهو أن نظهر للأسواق، والعالم، وبكل تأكيد لمن يشاهدوننا من المنزل، أننا بوسعنا أن نحتسب بشكل مناسب كل بنس في خططنا للضرائب والإنفاق".