مقتل 20 شخصا على الأقل جراء انقلاب حافلة على طريق جبلي في كولومبيا

قتل ما لا يقل عن 20 شخصا وجرح 15 آخرون فى حادث طريق بين مدينتي باستو وبوبايان جنوب غرب كولومبيا. وأظهرت صور بثها التلفزيون الكولومبي انقلاب حافلة على الطريق في وقت سابق يوم السبت.

وكان المسافرون على متن الحافلة في رحلة بين مدينة توماكو جنوب غربي البلاد، وكالي الواقعة في اتجاه الشمال الشرقي، عندما وقع الحادث. وقال ضابط شرطة المرور ألبرت أغوديلو من دائرة نارينو، إن الاحتمالات الممكنة لسبب وقوع الحادث ربما تعود إلى وجود خلل ميكانيكي.

أما مدير شرطة المرور والنقل الكولومبية العقيد أوسكار أندريه لمبريا بينزون فقال، إنه يوجد طفلان من بين الجرحى، وإن سبب الحادث ربما يعود إلى خلل ميكانكي يخص تعطل نظام الكوابح.