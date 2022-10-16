ماستر سري أكارشانا: كيفية العثور على طريق وسيط بين المادية والروحانية؟

ماستر سري أكارشانا المعروف باسم"Yogi with a Lamborghini- يوغي مع لامبورغيني"، ورائد أعمال تحول إلى مدرب تنمية شخصية، وقد وصل إلى 35 مليون شخص عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به بالإضافة إلى العروض الحية. ولد إيريك هو في المملكة المتحدة، ينسب فضل اقامته في دبي إلى والده الذي ساعده في تطوير مهاراته لتأسيس المشاريع. كان والدي رائد أعمال، لذلك كان لديه العديد من المطاعم. لذا، نشأت وأنا أتعلم كيفية الحصول على قروض مصرفية، ثم إنشاء شركة والحصول على الأموال وكل هذا، "قال ليورونيوز.

أصبح مليونيراً في سن الـ25 عاماً بعد أن دخل في إعادة تدوير الفولاذ والمطاط. "إحدى الصفقات الأولى التي أبرمناها كانت مقابل حوالي 15 مليون دولار. لذا، نعم، هذا ما حدث. لقد انتهزنا الفرصة ونجح الأمر ".

"ضللت الطريق بالجري خلف الماديات"

أصيب بخيبة أمل من المال و "وضيعت نفسي في مطاردة الماديات والسيارات الخارقة والساعات والمنازل واليخوت." لكن لقاء مع يوغي من جبال الهيمالايا من الهند، غير مسار حياته ومنحه ما يصفه بـ "الصحوة". خضع لسلسلة من التدريبات في جبال الهيمالايا وحصل على لقب Master Sri Akarshana.

وُلد لقب "يوغي في سيارة لامبورغيني" من الرغبة في سد الفجوة في المجتمع بين الأشخاص الذين يسيرون خلف تحقيق الهدف وأولئك الذين يميلون إلى الروحانيات.

الربط بين العالمين المادي والروحاني

أوضح ماستر سري أن "الأمر لا يتعلق بواحد أو بآخر. يقول إننا بحاجة إلى تعلم عمل الذهن والتنفس وأشياء من هذا القبيل وتحقيق السعادة. لكن في الوقت نفسه، نحن نعيش في عالم مادي، لذا فإن المال مهم "، مضيفاً،" لتوصيل هذه النقطة ... سأشتري لامبورغيني وسأواصل ممارسة اليوغا والروحانية. لأن جميع الأشخاص الذين يطاردون الماديات سيرون لامبورغيني ويقولون، "هذا لي". أريد أن أتعلم شيئاً ما. ثم يقولون وهم يشاهدون هذه القناة، "لماذا يقود سيارة لامبورغيني؟"

ماستر سري أكارشانا المعروف باسم"يوغي مع لامبورغيني" خلال دورة على الإنترنيت Master Sri Akarshana

"عش اللحظة"

بصفته من المؤمنين الراسخين بأن اليقظة والتعبير يمكن أن يساعدا في سد الفجوة داخل المجتمع، فإنه يفتتح حالياً مركزاً لليوغا بمساحة 8500 قدم مربع في دبي. يقول: "سنجلب الكثير من الناس في هذه الرحلة، ونبني المجتمع هنا، ونساعد في الصحة والرفاهية والصحة العقلية أيضاً".

وأخيراً، يقدم "المعلم الروحي" نصيحة لأولئك الذين يتطلعون إلى تبني نهج أكثر وعياً في الحياة: "عِش اللحظة! بغض النظر عما نخشاه غداً، يجب أن نكون ممتنين للغاية".