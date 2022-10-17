بنزيما يفوز بالكرة الذهبية والبلجيكي كورتوا أفضل حارس مرمى وليفاندوفسكي أفضل هداف

فاز اللاعب الدولي الفرنسي ومهاجم نادي ريال مدريد، كريم بنزيما، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022. ويكون بنزيما بذلك أول لاعب فرنسي يتوج بالجائزة الأعرق كروياً منذ زين الدين زيدان بعد قرابة ربع قرن من الزمن.

وتمنح مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم الجائزة سنوياً.

وتسلم بنزيمة الفائز بالدوري الإسباني ودوري أبطال اوروبا في صفوف ريال مدريد، ودوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا، جائزته من مواطنه ومدربه السابق زين الدين زيدان الفائز بها عام 1998.

وبات بنزيمة خامس لاعب فرنسي يتوج بهذه الجائزة بعد ريمون (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزيدان (1998).

سجل ابن الـ34 عاماً 44 هدفاً في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

وساهم بنزيما بشكل خاص في فوز "الملكي" بدوري أبطال أوروبا حيث قدّم مستويات خارقة أمام أقوى فرق البطولة، مسجلاً ثلاثية "هاتريك" أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني في إياب الدور ثمن النهائي، وتشلسي في إنجلترا في ذهاب ربع النهائي.

المهاجم الفرنسي ولاعب نادي ريال مدريد كريم بنزيما AP Photo/Francois Mori

كما أحرز ثلاثة أهداف في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيي، ليقود الفريق الى النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.

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تيبو كورتوا يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى

فاز البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد) بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم.

ويخلف كورتوا، 30 عاماً، الذي صوتت له هيئة محلفين مؤلفة من 100 صحفي متخصص، بذلك الحارس الإيطالي لباريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما.

ولعب الدولي البلجيكي الدولي دوراً كبيراً في فوز "الملكي" بدوري أبطال أوروبا والبطولة الإسبانية خلال موسم 2021-22.

تومكن العملاق البالغ طوله 2 متر بشكل ملحوظ من التصدي للعديد من التصديات الحاسمة في المراحل المتقدمة من دوري أبطال أوروبا.

ففي كل جولة كان ريال مدريد تحت ضغط الخصم، فاز "الملكي" في نهاية المطاف بفضل براعة كورتوا، خصوصاً في مواجهة كيليان مبابي من باريس سان جرمان، وتيمو ويرنر من تشلسي كيفن دي بروين من مانشستر سيتي أو محمد صلاح في النهائي ضد ليفربول.

البلجيكي تيبو كورتوا لاعب نادي ريال مدريد الإسباني Francois Mori/AP

وقال كورتوا تعليقاً على الجائزة: "أود أولاً أن أشكر زملائي في ريال مدريد، إنه مصدر فخر للانتماء لهذا الفريق. لقد قضينا موسماً رائعاً".

أليكسيا بوتياس تحصد جائزة الكرة الذهبية للنساء

فازت الإسبانية أليكسيا بوتيّاس (برشلونة) بجائزة الكرة الذهبية للسيدات للعام الثاني على التوالي. وتقدمت بوتيّاس على الإنجليزية بيث ميد (المرتبة الثانية)، من أرسنال، والأسترالية سام كير (الثالثة) التي تلعب لصالح نادي تشيلسي.

الإسبانية أليكسيا بوتياس Francois Mori/AP

بعد تسلمها الجائزة قالت بوتيّاس: "في الخامس تموز/يوليو أصبت في ركبتي واعتقدت أنه لن يكون من الممكن" الفوز بالكأس مرة ثانية" وأضافت "أنا سعيدة للغاية بوجودي هنا مرة أخرى".

وتشكرت بوتيّاس زميلاتها وطاقم النادي قائلة: "بدونهم لم أكن لأكون هنا، لم أكن لأفوز. أحبهم جميعاً وأشكرهم".

ليفاندوفسكي يحصد جائزة "غيرد مولر" لأفضل هداف

أحرز مهاجم منتخب بولندا ونادي برشلونة الإسباني البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة غيرد مولر لأفضل هداف في العالم، للعام الثاني على التوالي خلال حفل الكرة الذهبية الإثنين في باريس.

وسجل ليفاندوفسكي (34 عاماً) الذي انتقل هذا الصيف من بايرن ميونيخ الألماني إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو، 57 هدفاً في 56 مباراة في جميع المسابقات خلال موسم 2021-2022 (50 هدفاً في النادي و7 مع منتخب بلاده).

لاعب نادي برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي Joan Monfort/AP

وكان ليفاندوفسكي سجل خلال موسم 2020-2021، 56 هدفاً في 50 مباراة في مختلف المسابقات.

وفي موسمه الأخير مع الفريق البافاري توج البولندي هدافاً للدوري الألماني برصيد 35 هدفاً في 34 مباراة علماً بأنه حقق خلال موسم 2020-2021 أرقاماً أفضل بتسجيله 41 هدفاً في 29 مباراة، أي أكثر من الأسطورة الراحل غيرد مولر الذي كان يحمل الرقم القياسي على مدى نصف قرن (منذ موسم 1971-1972).

وفي صفوف برشلونة سجل ليفاندوفسكي حتى الآن منذ مطلع الموسم الحالي 14 هدفاً في 13 مباراة بينها 9 في الدوري الأسباني.

مانيه يحصد جائزة "سقراطس"

حصد السنغالي ساديو مانيه مهاجم بايرن ميونيخ الالماني الاثنين "جائزة سقراط" خلال حفل الكرة الذهبية المستحدثة هذا العام والمخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في المشاريع المجتمعية والخيرية.

وتمت مكافأة مانيه (30 عاما) للقيام باستثمارات كبيرة لتطوير مسقط رأسه قرية بامبالي (جنوب السنغال)، حيث شجع بشكل خاص على المساواة بين الفتيان والفتيات في ممارسة كرة القدم. كما ساهم مانيه ايضا بتمويل مستشفى في قريته.

ساديو مانيه لاعب بايرن ميونيخ الألماني Petr David Josek/AP

تُمنح جائزة سقراطس من قبل لجنة تحكيم تضم شخصيات معروفة ابرزها نجم باريس سان جرمان ومنتخب البرازيل لكرة القدم السابق راي، الشقيق الأصغر لسقراطس، وممثلي مجلة "فرانس فوتبول" وممثلين عن منظمة السلام والرياضة التي ترعى مشاريع تنمية وتدعو الى نشر السلام من خلال الرياضة.

كيليان مبابي سادساً

احتل مهاجم باريس سان جيرمان وفرنسا كيليان مبابي المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية 2022.

وعانى البطل الفرنسي وهداف الدوري الفرنسي، مبابي، 23 عاماً، من الإقصاء في دوري أبطال أوروبا على أمام ريال مدريد الذي يعلب لصالحه النجم الفرنسي الآخر كريم بنزيما، المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية.

كيليان مبابي، الفرنسي مهاجم نادي باريس سان جيرمان Francois Mori/AP

سجل مبابي 28 هدفاً في 35 مباراة في الدوري الفرنسي الممتاز، و 39 هدفاً في 46 مباراة (بينها منافسات كأس فرنسا)، وأخيراً 10 أهداف في 9 مباريات مع منتخب الديوك.

في ترتيب الكرة الذهبية، احتل مبابي المركز التاسع في 2021، والسادس في 2019، والرابع في 2018 (أفضل ترتيب له) والسابع في 2017.