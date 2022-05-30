ميسي: بنزيما يستحق الكرة الذهبية

لم يشكك الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الإثنين بأحقية مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما، بإحراز جائزة الكرة الذهبية هذا العام، وذلك خلال مقابلة مع قناة "تيك سبورتس" الأرجنتينية.

وأثنى نجم برشلونة الإسباني السابق والفائز سبع مرات بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، على مهاجم منتخب "الديوك"، قائلاً "من الواضح جداً أن بنزيما خاض عاماً استعراضياً أنهاه بطريقة رائعة" بالفوز السبت بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته على حساب ليفربول الإنجليزي 1-صفر على ملعب "ستاد دو فرانس" في ضواحي باريس.

وأضاف لاعب باريس سان جرمان الفرنسي "لعب بنزيما دوراً مهماً من دور ثمن النهائي (في دوري الأبطال) من خلال كونه حاسماً في جميع المباريات. هذا العام، ليس هناك شك بالنسبة لي".

وإلى لقب دوري الأبطال وتربعه على عرش الهدافين مع 15 هدفاً، قاد بنزيما النادي الملكي للفوز بلقب الدوري الإسباني وتصدر أيضاً قائمة الهدافين مع 27 هدفاً في 32 مباراة.

وتحدث الأرجنتيني قبل المواجهة المنتظرة الأربعاء على ملعب ويمبلي في لندن والتي تجمع منتخب بلاده الفائز بالنسخة الأخيرة من مسابقة كوبا أميركا بنظيره الإيطالي بطل كأس أوروبا الصيف الماضي والذي فشل في التأهل إلى كأس العالم المقبلة في قطر.

وعن مجانبة الحظ للمنتخب الإيطالي وفشله في اللحاق بركب المتأهلين إلى العرس الكروي في قطر بعد سيناريو مشابه في تصفيات مونديال روسيا 2018، رأى ميسي أن "من الجنون أن تفوز إيطاليا بكأس أوروبا ولا يمكنها المشاركة في المونديال".

وأضاف "هو (منتخب إيطاليا) أحد أعظم المنتخبات في تاريخ المونديال"، وكان من الممكن أن يكون "أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم في قطر، ولم يكن أحد يريد مواجهته".

وعندما سُئل عن تكيّفه مع النادي الباريسي وكرة القدم الفرنسية، استحضر "البرغوث" الصغير في هذه المقابلة "تغييراً صعباً" مؤكداً أن أولاده "عادوا وهم يبكون" بعد أوّل يوم لهم في مدرستهم في باريس، ثم تكيفوا لأنهم "ظواهر" بحسب قوله.

وكشف ميسي الذي أصيب بفيروس كورونا في فصل الشتاء، أنه ما زال يعاني من "آثار لاحقة في الرئتين"، كما عاش بشكل سيء خروج فريقه أمام ريال مدريد في ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، ما شكّل له ضربة قوية.

واستخدم ميسي لتقييم مستوى المنتخب الفرنسي بقيادة زميله في سان جرمان المهاجم الشاب كيليان مبابي مصطلح "مثير للإعجاب"، معتبراً أنه من الأسهل على المنتخبات الأوروبية التأهل إلى نهائيات كأس العالم مقارنة بمنتخبات أميركا الجنوبية.

وستمنح الكرة الذهبية في 17 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، بعد تصويت من قبل صحافيي أول مئة دولة في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفقًا لأحد التغييرات التي أجريت على عملية التصويت، على أن يؤخذ فقط في الاعتبار اداء اللاعبين في موسم 2021-2022.