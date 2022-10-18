شاهد: رولز رويس تكشف النقاب عن "سبكتر" أول سيارة كهربائية لها

كشفت رولز-رويس النقاب عن أول سيارة كهربائية من طراز "سبكتر" تصنعها العلامة البارزة لصناعة السيارات الفاخرة.

ويعد دخول العلامة البريطانية مجال السيارات الكهربائية بداية فصل جديد في تاريخ الشركة، حيث من المنتظر أن تتحول الشركة بداية من العام 2030 بشكل كامل لتصبح جميع سياراتها كهربائية.

لم تفصح رولز-رويس عن مواصفات سياراتها الكهربائية سبكتر - Spectre رغم دخولها المرحلته النهائية من الاختبارات، لكن البيانات الأولية تكشف عن طاقة عملها بالشحنة تبلغ 520 كيلومتراً وسرعة تصل إلى 97 كم / ساعة في 4.4 ثانية.

خلال حفل العرض قال تورستن مولر-أوتفوس، الرئيس التنفيذي لشركة رولز-رويس "ما ترونه بجانبي هي سيارة سباكتر رولز-رويس، أول سيارة كهربائية كاملة في التاريخ. هذا المشروع كنا نعمل عليه منذ فترة طويلة ونحن الآن في المرحلة الأخيرة ونملك التكنولوجيا الكافية لنتيح استقلالية السيارة عن الشحن لمسافة 520 كيلومتراً".

يدمج إطار سيارة "سبكتر" المصنوع بالكامل من الألومنيوم البطارية في هيكل السيارة، مما يسمح لها بأن تكون أكثر صلابة بنسبة 30 بالمئة من أي سيارة رولز رويس سابقة.

بدأت رولز-رويس اختبار "سبكتر" في سبتمبر- أيلول 2021 وتؤكد الشركة أنها أخضعت السيارة لـ 2.5 مليون كيلومتر من الاختبارات الشاملة.

غير أن إطلاق السيارة الجديدة يأتي في خضم أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة ومعظم أنحاء العالم.

تصميم السيارة الرياضية ببابين مستوحى من التصميم البحري والفن المعاصر وفقاً لرولز رويس، لكن الصحفي المتخصص في السيارات نيك مايلز لديه فكرته الخاصة ويقول "إنها بالتأكيد مزيج من سيارات رولز رويس التقليدية والتصميم الحديث".

تهدف رولز-رويس إلى تسليم أول طرازات "سبكتر" للعملاء في الربع الأخير من العام 2023. ولم تعلن الشركة عن أي سعر رسمي.

رولز-رويس موترز كارس عبارة عن شركة تابعة لمجموعة بي أم دبليو BMW وتوظف أكثر من 2000 عامل في مقرها الرئيسي في غودوود بجنوب إنجلترا.