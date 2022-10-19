الجيش الروسي يواجه "وضعاً متوتراً" في أوكرانيا ويستعدّ لإجلاء سكان خيرسون

الجيش الروسي يواجه "وضعاً متوتراً" في أوكرانيا ويستعدّ لإجلاء سكان خيرسونمحادثة
أكد الجيش الروسي الثلاثاء أنّ الوضع الميداني في أوكرانيا "متوتر" بالنسبة لقواته أمام هجوم مضادّ تشنّه كييف، وخاصة في خيرسون التي يستعدّ لإجلاء سكّانها، إثر انتكاسات في الشرق والجنوب.
الجيش الروسي سيضمن الإجلاء الآمن للسكان" من خيرسون، وهي واحدة من أربع مناطق أعلنت روسيا مؤخرًا ضمّها. كما أنها أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيد القوات الروسية منذ اندلاع النزاع في 24 شباط/فبراير.
لكن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا في الجنوب قرب نهاية الصيف وتقترب بشكل متزايد من المدينة.
وألحقت الضربات أضراراً بعدة مواقع بينها سد محطة كاخوفكا لتوليد الكهرباء وجسر أنتونوفسكي الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دنيبر وبقية منطقة خيرسون، بحسب المصدر نفسه.
ويُخشى أن يؤدي تدمير سد محطة كاخوفكا للطاقة إلى فيضان هائل.
وأعلنت القوات الروسية في وقت سابق أنها استعادت أراضي من القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف في الشرق. وهذه أول مرة تعلن فيها موسكو السيطرة على قرية في المنطقة التي أخرجت منها بالكامل تقريبا الشهر الماضي.
وضع خطير
حذرت أوكرانيا من وضع "خطير" بالنسبة لشبكة الكهرباء بعد أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية "دمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في كل أنحاء البلاد"، مع اقتراب الشتاء.
استهدفت الهجمات الروسية منشآت الطاقة في كييف ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل إمدادات المياه ، بعد يوم من قصف العاصمة بسرب من الطائرات المسيرة الانتحارية.
استهدفت الضربات الأولى كييف وخاركيف في الشرق وميكولايف في الجنوب وفي الوسط دنيبرو وزيتومير، حيث قال مسؤولون إن المستشفيات تعمل بمولدات احتياطية.
نفي من الكرملين وايران
وقال مسؤولون أوكرانيون إن طائرات بدون طيار قصفت كييف الاثنين، لليوم الثاني، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، فيما وصفته الرئاسة بأنه هجوم يائس.
واتهمت كييف موسكو باستخدام مسيرات إيرانية في هجماتها. وتحدثت هيئة الأركان الأوكرانية عن إرسال الجيش الروسي 43 مسيّرة "شاهد-136 ايرانية الصنع... أسقط الجنود الأوكرانيون 38 منها".
لكنّ طهران كرّرت نفيها، تصدير أسلحة إلى أي من الطرفين المتحاربين وأبدت استعدادها لإجراء مباحثات مع كييف لتوضيح "مزاعم" بشأن تزويدها روسيا أسلحة وطائرات مسيّرة لاستخدامها في الحرب.
الجمهوريون الأميركيون يدرجون أوكرانيا على لائحة قضايا حملتهم الانتخابية
حذر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي الثلاثاء من أن حزبه لن يوقع "شيكًا على بياض" لأوكرانيا إذا فاز حزبه بأغلبية مقاعد المجلس في انتخابات منتصف الولاية كما تتوقع استطلاعات الرأي.
وهذا التحذير هو أول مؤشر على الصعوبات التي تنتظر كييف إذا تراجع دعم تمويل الدفاع عنها في الكونغرس حيث يتم إقراره بتوافق واسع.
وقال مكارثي لموقع الأخبار السياسية "بانشبول نيوز" الثلاثاء "أعتقد أننا سنواجه ركودا ولن نكتب شيكًا على بياض لأوكرانيا. هذا غير ممكن".
إذا فاز الجمهوريون بأغلبية مقاعد النواب، يأمل البرلماني المنتخب مع كاليفورنيا في إطاحة الديموقراطية نانسي بيلوسي من رئاسة المجلس ما سيجعله الشخصية الثالثة في السلطة في الولايات المتحدة بعد الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس.
قائد القوات الروسية الجديد يقر بصعوبة الوضع في أوكرانيا
قام القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا باعتراف نادر بالضغوط التي تتعرض لها قواته جراء الهجمات الأوكرانية التي تهدف لاستعادة المناطق الجنوبية والشرقية التي أعلنت موسكو ضمها قبل أسابيع فقط.
وفي مؤشر آخر على القلق الروسي، أعلن رئيس منطقة خيرسون الجنوبية الاستراتيجية المعين من الكرملين يوم الثلاثاء عن "نزوح منظم وتدريجي" للمدنيين من أربع بلدات على نهر دنيبرو.
وقال سيرجي سوروفكين، وهو جنرال في سلاح الجو يقود الآن قوات الغزو الروسية، في تصريحات لقناة روسيا 24 التلفزيونية الإخبارية "يمكن وصف الموقف في منطقة ’العملية العسكرية الخاصة’ بأنه متوتر".
وبشأن خيرسون قال سوروفكين "الوضع في هذه المنطقة صعب. العدو يتعمد قصف البنية التحتية والمباني السكنية في خيرسون".
وتراجعت القوات الروسية في تلك المنطقة مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومترا في الأسابيع القليلة الماضية وهي معرضة لخطر الوقوع في حصار عند الضفة الغربية لنهر دنيبرو الذي يبلغ طوله 2200 كيلومتر والذي يشطر أوكرانيا.
مدير وكالة الطاقة الذرية يتوقع العودة إلى أوكرانيا "قريبا"
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لرويترز يوم الثلاثاء إنه يتوقع العودة "قريبا" إلى أوكرانيا، وسط مفاوضات لإقامة منطقة حماية أمنية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.
ولعب جروسي دور وسيط بين موسكو وكييف في محاولة لإقامة منطقة لحماية الأمن والأمان النوويين حول المحطة، التي شهدت انقطاعات في التيار الكهربائي في الأسابيع الماضية بسبب قصف الموقع.
وفي وقت سابق، عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها الشديد إزاء احتجاز اثنين من الموظفين الأوكرانيين العاملين بالمحطة، التي تقع في واحدة من أربع مناطق أوكرانية أعلنت روسيا ضمها إليها لكنها تحتلها جزئيا فقط.
وقال جروسي لرويترز خلال زيارة للأرجنتين "هناك احتمال أن أعود إلى أوكرانيا وروسيا، هذا في الواقع ما اتفقنا عليه من حيث المبدأ. نواصل حاليا المشاورات الرامية إلى إنشاء منطقة الحماية".
ويُنظر إلى المحادثات على أنها ضرورية لتهدئة المخاوف التي تصاعدت منذ أغسطس آب من مخاطر قصف المحطة النووية الأكبر في أوروبا أو المناطق القريبة منها. وتبادلت روسيا وأوكرانيا إلقاء اللوم في القصف.
#Russia hit energy infrastructure of 🇺🇦 again. In Kyiv, three people died this morning. They worked at one out of two objects which were damaged today.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 18, 2022
Emergency services are working around the clock to maintain life in Ukrainian cities.
📷 Pavlo Petrov @SESU_UA@radiosvobodapic.twitter.com/V3xXjUjmLF
أمريكا وبريطانيا وفرنسا تطرح قضية نقل أسلحة إيرانية لروسيا أمام مجلس الأمن
قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا تعتزم طرح قضية نقل أسلحة إيرانية إلى روسيا خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، بعد أن قالت أوكرانيا إن حصول روسيا على طائرات مسيرة خرق قرارا لمجلس الأمن.
وقال الدبلوماسيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن الدول الثلاث، التي تعتقد أيضا أن عمليات النقل هذه تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231، أبلغت أعضاء المجلس أنها ستطلب من مسؤول في الأمم المتحدة إطلاع الأعضاء على هذه القضية.
من ناحية أخرى، قالت رسالة اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء إن أوكرانيا دعت خبراء الأمم المتحدة لتفقد ما تقول إنها طائرات مسيرة إيرانية الأصل تستخدمها روسيا لمهاجمة أهداف أوكرانية في انتهاك لذلك القرار.
وزير الدفاع الإستوني: روسيا ستحتاج لعامين على الأقل لإعادة بناء جيشها
اعتبر وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور خلال زيارة إلى واشنطن الثلاثاء أنّ روسيا ستحتاج على الأرجح لعامين على الأقلّ لإعادة جيشها إلى المستوى الذي كان عليه قبل بدء غزوها لأوكرانيا، داعياً إلى مواصلة الضغط على موسكو.
وإذ توقّع الوزير الإستوني أن يطول أمد الحرب في أوكرانيا كثيراً، ناشد الغرب الوقوف مع الأوكرانيين إلى أن يحقّقوا انتصار "العالم الحرّ".
وفي الوقت الذي لجأت فيه روسيا إلى استهداف أوكرانيا بطائرات مسيّرة مفخّخة، يعتقدالغرب أنّها اشترتها من إيران، قال بيفكور إنّ معلوماته تشير إلى أنّ الترسانة العسكرية الروسية تقلّصت إلى الحدّ الذي أصبحت معه القوات الروسية تستخدم صواريخ إس-300 المضادّة للطائرات بديلاً عن الصواريخ العادية.
وأضاف أنّ معلوماته تشير أيضاً إلى أنّ بعض الصواريخ الروسية انفجرت قبل أن تبلغ هدفها بسبب تقادمها.
Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24mediapic.twitter.com/LN4A2GYgCK— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022
الجيش الروسي يعلن أنه بصدد إجلاء مدنيين من خيرسون
أكد الجيش الروسي الثلاثاء أن الوضع الميداني في أوكرانيا "متوتر" بالنسبة لقواته أمام هجوم مضاد تشنه كييف، وخاصة في خيرسون التي يستعد لإجلاء سكانها، إثر انتكاسات في الشرق والجنوب.
وقال الجنرال سيرغي سوروفكين الذي كُلف إدارة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ عشرة أيام، إن "الجيش الروسي سيضمن قبل كل شيء الإجلاء الآمن للسكان" من خيرسون، وهي واحدة من أربع مناطق أعلنت روسيا مؤخرًا ضمها. كما أنها أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيد القوات الروسية منذ اندلاع النزاع في 24 شباط/فبراير.
لكن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا في الجنوب قرب نهاية الصيف وتقترب بشكل متزايد من المدينة.
#Russian BMP-2 infantry fighting vehicle was captured in Kherson region.— Pekka (@Poutsup) October 18, 2022
Besides an empty gas tank and a barrel replacement the BMP-2 is ready to continue service. 😀 pic.twitter.com/9fiAb0hdQN
وقال الجنرال سوروفكين لقناة روسيا 24 التلفزيونية "يمكن وصف الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأنه متوتر. العدو لا يتخلى عن محاولاته لمهاجمة مواقع القوات الروسية".
واوضح أن "النظام الأوكراني يسعى لاختراق دفاعاتنا" من خلال حشد "جميع احتياطييه" في الهجوم المضاد.
Counter-battery fire by Ukrainian HIMARS, destroying a Russian D-30 howitzer along with its ammunition in Kherson Oblast.#Russia#Ukrainepic.twitter.com/qhm9JBhmCo— BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) October 19, 2022
Counter-battery fire by Ukrainian HIMARS, destroying a Russian D-30 howitzer along with its ammunition in Kherson Oblast.#Russia#Ukrainepic.twitter.com/qhm9JBhmCo— BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) October 19, 2022