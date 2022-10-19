شاهد: بطولة كأس العالم لأطفال الشوارع في قطر

استضافت الدوحة بطولة كأس العالم لأطفال الشوارع قبل حوالي شهر من انطلاق كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وتسعى البطولة لتوفير فرصة اللعب للعديد من الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع حول العالم ولكنهم يتميزون بمهارة عالية في لعب كرة القدم.

وتقام البطولة كل أربعة سنوات تزامناً مع كأس العالم للمنتخبات الأولى وتستضيفها الدول المنظمة لبطولة كأس العالم قبيل انطلاق البطولة الأكبر.

وبدأ التقليد ببطولة كأس العالم لأطفال الشوارع في جنوب إفريقيا عام 2010.

ويمثل الأطفال الشوارع 28 فريقاً من 24 دولة جول العالم مما يمنحهم صوتاً مسموعا وفرصة للشعور بالتقدير من قبل المجتمع.

وشارك في بطولة هذا العام فرقاً من بينها البرازيل وجنوب إفريقيا ونيكاراغوا وأوكرانيا والهند والفلبين وتنزانيا وفلسطين وسوريا وبوليفيا.

وشهدت البطولة مشاركة فريق للفتيات من طولكرم في فلسطين لأول مرة.

وقالت اللاعبة الفلسطينية آية حبيب إنها واجهت الكثير من المصاعب المادية والمجتمعية حتى وصلت للمشاركة في البطولة.

وأضافت: "أواجه الكثير من الصعوبات. أحدها هو المجتمع الذي أنتمي إليه والفلسطينيون الذين نظروا إلينا وتساءلوا كيف تلعب الفتيات كرة القدم. كان هذا أكبر تحد واجهته".

"التنمر أيضاً، من أجل تسريحة شعري وكوني لاعبة كرة قدم. كان هذا عقبة كبيرة في طريقي. بالطبع ، لم أتوقف عند هذا الحد. لقد تحديت كل هذا ومضيت قدمًا. أصررت على الاستمرار في كرة القدم وأنا هنا اليوم بسبب ما فعلته".

صمم مشروع كأس العالم لأطفال الشوارع جون رو، الرئيس التنفيذي لشركة Street Child World Cup، الذي استوحى إلهامه من صبي صغير التقى به في جنوب إفريقيا.

وقال رو: "التقينا بصبي يدعى أنديلاي يلعب كرة القدم. لقد عاش في الشوارع لمدة عشر سنوات وقال لنا: عندما يراني الناس في الشوارع، يقولون إنني طفل من أطفال الشوارع ، لكن عندما يرونني ألعب كرة القدم يقولون إنني إنسان".

طبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، يعيش ما يقدر بنحو 356 مليون طفل في فقر مدقع في الشوارع حول العالم.