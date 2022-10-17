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رياضة

فيديو: أكثر من 1.5 مليون شخص يتقدمون بطلب الحصول على بطاقة كأس العالم في قطر

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
عامل بمركز خدمات بطااقات "هيا" في الدوحة
عامل بمركز خدمات بطااقات "هيا" في الدوحة   -   حقوق النشر  AFP

أعلنت قطر أمس الأحد أن أكثر من مليون ونصف شخص تقدموا بطلبات للحصول على بطاقة "هيا" الإلزامية من أجل حضور مباريات كأس العالم 2022 التي ستنطلق يوم 20 نوفمبر – تشرين الثاني.

وقال سعد السويدي، مدير مركز بطاقة هيا، إن ما بين 1.5 و1.7 مليون شخص تقدموا حتى الآن بطلبات الحصول على البطاقة التي ستعمل بمثابة تأشيرة دخول إلى قطر وكتذاكر لحضور المباريات.

كذلك تمكن البطاقة حامليها من استخدام وسائل النقل القطرية مجاناً، بالإضافة إلى دخول المناطق المخصصة للمشجعين.

وسيتعين على جميع المسافرين إلى قطر بدءاً من الأول من نوفمبر – تشرين الثاني الحصول على بطاقة هيا بصرف النظر عن حضورهم مباريات كأس العالم.

ويمكن للجماهير الأجنبية التقدم للحصول على تلك البطاقة بشرط شرائهم المسبق لتذاكر مباراة او أكثر بالبطولة، بالإضافة إلى إثبات حجزهم بأحد الفنادق.

وقال المسؤولون القطريون إن مطاري الدوحة على استعداد لاستقبال 150 ألف شخص يومياً خلال كأس العالم.

كذلك ستستقبل قطر الوافدين براً من المملكة العربية السعودية عبر معبر أبو سمرة الذي تم إعداده لاستقبال أربعة آلاف شخص في الساعة.