شاهد: تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

شاركت عناصر من الجيش الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي في تدريبات عسكرية مشتركة على عبور الأنهار.

وشارك حوالي 1000 جندي في التدريبات التي أجريت باستخدام العشرات من معدات الزحف والطائرات العسكرية في مدينة يوجو.

وقال قائد الكتيبة الكورية الجنوبية الكولونيل لي يونغ كيونغ إن العملية نُفذت في إطار "مناورة للدفاع الوطني".

وأكد النقيب شون كاسبريسين، قائد السرية الأمريكية، أن "الغرض من التدريب هو إجراء عملية عبور مشتركة واسعة النطاق للتحقق من قدرات كل من القوات الأمريكية والكورية".

وأضاف: "التدريبات ناجحة للغاية حتى الآن وأظهرت قوة التحالف بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة. نحن نتطلع إلى لمواصلة التعاون في الجهود المشتركة التي ستكون الدور الرئيسي لنجاح العمليات المستقبلية".