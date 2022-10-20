برنامج تراس الاقتصادي يطيح بها بعد 45 يوماً من توليها رئاسة وزراء بريطانيا

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ليز تراس تعلن استقالتها بعد 45 يوماً في منصب رئاسة الوزراء

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، استقالتها من زعامة حزب المحافظين بعد نحو ستة أسابيع على توليها منصبها خلفاً لبوريس جونسون. وستترك تراس رئاسة الحكومة بمجرد اختيار خليفتها.

تأتي استقالة تراس بعد ضغط كبير بسبب برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة كبرى في الأسواق المالية البريطانية، وسط أزمة تضخم غير مسبوقة وتراجع كبير للجنيه الإسترليني مقابل الدولار. البرنامج الذي تراجعت الحكومة بشكل جذري عنه، قسم حزب المحافظين أيضاً. وتعرضت ترامس لانتقادات داخلية شديدة.

وفي كل أزمة داخلية، يعتبر المحافظون حماية الحزب أولية، بمعزل عن الشخص الذي يتولى رئاسته.

وقالت تراس في مؤتمر صحافي مقتضب وسريع أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت "في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها. لذا تحدثت إلى جلالة الملك لإبلاغه باستقالتي من زعامة حزب المحافظين".