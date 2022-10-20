برنامج تراس الاقتصادي يطيح بها بعد 45 يوماً من توليها رئاسة وزراء بريطانيا

برنامج تراس الاقتصادي يطيح بها بعد 45 يوماً من توليها رئاسة وزراء بريطانيامحادثة
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، استقالتها من زعامة حزب المحافظين بعد نحو ستة أسابيع على توليها منصبها خلفاً لبوريس جونسون. وستترك تراس رئاسة الحكومة بمجرد اختيار خليفتها.
أدناه أبرز المستجدات في هذا الشأن
ليز تراس تعلن استقالتها بعد 45 يوماً في منصب رئاسة الوزراء
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، استقالتها من زعامة حزب المحافظين بعد نحو ستة أسابيع على توليها منصبها خلفاً لبوريس جونسون. وستترك تراس رئاسة الحكومة بمجرد اختيار خليفتها.
تأتي استقالة تراس بعد ضغط كبير بسبب برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة كبرى في الأسواق المالية البريطانية، وسط أزمة تضخم غير مسبوقة وتراجع كبير للجنيه الإسترليني مقابل الدولار. البرنامج الذي تراجعت الحكومة بشكل جذري عنه، قسم حزب المحافظين أيضاً. وتعرضت ترامس لانتقادات داخلية شديدة.
وفي كل أزمة داخلية، يعتبر المحافظون حماية الحزب أولية، بمعزل عن الشخص الذي يتولى رئاسته.
وقالت تراس في مؤتمر صحافي مقتضب وسريع أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت "في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها. لذا تحدثت إلى جلالة الملك لإبلاغه باستقالتي من زعامة حزب المحافظين".
انتخابات عامة؟
تتزايد الأصوات التي تطالب بإجراء انتخابات عامة في بريطانيا بعد استقالة تراس، فقد انضم حزب الخضر إلى الحزب العمالي والليبراليين الديمقراطيين والحزب القومي الاسكتلندي، مطالباً بإجراء انتخابات عامة.
وفي بيان صدر الخميس قال حزب الخضر "من المتهور أن يزعم المحافظون أنهم قادرون على استبدال ليز تراس بأي زعيم قادر على قيادة السلطة، على الصعيدين الوطني والدولي".
وأضاف البيان "المحافظون يريدون فرض خطة ثانية للتقشف من دون تفويض انتخابي. وهذا يعني اقتطاع إضافي من الخدمات الحكومية الأساسية ومزيد من المعاناة للناس في جميع أنحاء بريطانيا".
البيت الأبيض: واشنطن ستحافظ على علاقة وثيقة مع بريطانية
قال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين إن الولايات المتحدة ستكون على علاقة وثيقة مع من سيحل محل رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس التي أعلنت استقالتها يوم الخميس.
وأضاف كلاين، في مقابلة مع قناة (إم.إس.إني.بي.سي) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصدر بيانا في وقت لاحق يوم الخميس.
اختيار رئيس وزراء جديد في بريطانيا بحلول 28 تشرين الأول/أكتوبر (مسؤول في حزب المحافظين)
ستجرى انتخابات لاختيار خلف لرئيسة الحكومة البريطانية المستقيلة ليز تراس على رأس حزب المحافظين، بحلول 28 تشرين الأول/أكتوبر، حسبما أعلن مسؤول الخميس.
وقال غراهام برادي، رئيس لجنة 1922 المؤثرة التي تضم عددا من نواب مجلس العموم البارزين "سيكون من الممكن إجراء اقتراع واستكمال انتخابات القيادة بحلول يوم الجمعة 28 تشرين الأول/أكتوبر. لذا سيكون لدينا زعيم جديد في المنصب قبل البيان المالي في الحادي والثلاثين منه (تشرين الأول/أكتوبر)".
الخارجية الروسية تسخر من استقالة تراس
سخرت الدبلوماسية الروسية الخميس من إعلان استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد ستة أسابيع فقط من توليها الحكم ومواجهتها سلسلة أزمات. وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام "بريطانيا لم يسبق أن شهدت مثل هذا العار الذي تسبب به رئيس للوزراء".
سنتذكر خوذة على دبابة وجهلاً كارثياً وجنازة الملكة فوراً بعد لقائها ليز تراس (ماريا زاخاروفا - المتحدثة باسم الخارجية الروسية)
وكانت زاخاروفا تشير إلى صورة لليز تراس نشرت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر واظهرتها على متن دبابة للجيش البريطاني في إستونيا تعتمر خوذة. وكانت لا تزال وزيرة للخارجية. وكانت تراس تفقدت قوات بريطانية في ذروة توتر بين موسكو والغرب قبل بضعة أسابيع من الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي أدى الى تدهور تاريخي للعلاقات بين لندن وموسكو.
وبعد تعيينها بداية أيلول/سبتمبر، التقت تراس الملكة اليزابيث الثانية قبل يومين فقط من وفاتها.
Liz Truss, the Foreign Secretary of UK, did a Margaret Thatcher yesterday — and climbed aboard a British Challenger-2 tank in Estonia.#eFP#NATO#Estonia#UnitedKingdom#Challenger2#MBTpic.twitter.com/u0sXY1bi0b— 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 (@TheDeadDistrict) December 2, 2021
المعارضة تدعو إلى انتخابات عامة فورية
دعا زعيم المعارضة البريطانية، كير ستارمر، الخميس، إلى إجراء إنتخابات عامة فورية، وصدرت الدعوة نفسها عن الديمقراطيين الليبراليين، الذين قالوا إن الناخبين لن يعطوا تفويضاً ثالثاً خلال شهرين لنائب محافظ جديد.