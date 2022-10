برنامج تراس الاقتصادي يطيح بها بعد 45 يوماً من توليها رئاسة وزراء بريطانيا

سخرت الدبلوماسية الروسية الخميس من إعلان استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد ستة أسابيع فقط من توليها الحكم ومواجهتها سلسلة أزمات. وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام "بريطانيا لم يسبق أن شهدت مثل هذا العار الذي تسبب به رئيس للوزراء".

وكانت زاخاروفا تشير إلى صورة لليز تراس نشرت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر واظهرتها على متن دبابة للجيش البريطاني في إستونيا تعتمر خوذة. وكانت لا تزال وزيرة للخارجية. وكانت تراس تفقدت قوات بريطانية في ذروة توتر بين موسكو والغرب قبل بضعة أسابيع من الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي أدى الى تدهور تاريخي للعلاقات بين لندن وموسكو.

وبعد تعيينها بداية أيلول/سبتمبر، التقت تراس الملكة اليزابيث الثانية قبل يومين فقط من وفاتها.

Liz Truss, the Foreign Secretary of UK, did a Margaret Thatcher yesterday — and climbed aboard a British Challenger-2 tank in Estonia.#eFP#NATO#Estonia#UnitedKingdom#Challenger2#MBTpic.twitter.com/u0sXY1bi0b