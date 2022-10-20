شاهد: تصادم عشرات السيارات بسبب الضباب الكثيف في أوريغون

تسبب الضباب الكثيف في حادث تصادم حوالي 60 سيارة من بينهم 20 شاحنة نقل على طريق سريع بولاية أوريغون الأمريكية أمس الأربعاء.

وقُتل شخص واحد جرّاء الحادث الذي امتد على مسافة أكثر من كيلومتر ونصف وأدى إلى إغلاق الطريق.

كذلك توجهت فرق الإنقاذ لمعالجة تسرب السوائل من ست شاحنات نتيجة الاصطدام.

وقالت السلطات الأمريكية إن الضباب الكثيف تسبب في حادثين آخرين على نفس الطريق.

وحثت السلطات السائقين على استخدام طرق بديلة بعد تحويل حركة المرور إلى طريق سريع آخر.