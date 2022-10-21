الكرملين: "حقيقة" انفجارات خطي أنابيب نورد ستريم ستفاجئ الأوروبيين

أكد الكرملين الجمعة أن الأوروبيين "سيفاجأون" لدى معرفة "حقيقة" الانفجارات التي تسببت الشهر الفائت بتسرب من خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وطالبت روسيا مراراً بإشراكها في التحقيق الدولي حول هذا التسرب الذي حصل في ذروة النزاع في أوكرانيا، وعلى خلفية تجاذب على صعيد الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 تشرين الأول/اكتوبر أن ما حصل "إرهاب دولي" يصب في صالح الولايات المتحدة وبولندا وكذلك أوكرانيا، فيما دعت الدبلوماسية الروسية الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن يكشف ما إذا كانت بلاده مسؤولة عما جرى.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة أن موسكو تعمل "في شكل كثيف" لإشراكها في التحقيق. وكان رأى في وقت سابق أن هذا التحقيق "تم تدبيره" لتحميل روسيا المسؤولية.

وأضاف بيسكوف للصحافيين قائلا: "هناك عمل يتم عبر القنوات الدبلوماسية...ولكن حتى الآن، يصطدم (هذا الأمر) بجدار من التردد في العمل معاً على كشف الحقيقة التي ستفاجئ أكثر من طرف في الدول الأوروبية إذا تم إعلانها"، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.