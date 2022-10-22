شاهد: أول حكومة يمينية متطرفة في إيطاليا بزعامة جورجيا ميلوني تؤدي اليمين الدستورية

أدت صباح السبت الحكومة اليمينية المتطرفة التي شكلها رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، أول امرأة يتم تعيينها في هذا المنصب في إيطاليا، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا بقصر كويرينال الرئاسي في روما.

تضم حكومة ميلوني 24 وزيرا من بينهم ست نساء وعين الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني من فورتسا إيطاليا وزيرا للخارجية. كما منحت ميلوني، جانكارلو جيورجيتي ممثل الجناح المعتدل في الرابطة الذي كان وزيرًا في حكومة ماريو دراغي المنتهية ولايتها حقيبة الاقتصاد.

أما بالنسبة لماتيو سالفيني، فقد عين نائباً لرئيسة الوزراء ووزيرا للبنى التحتية والنقل بينما كان يطمح لتولي وزارة الداخلية.

وصلت ابنة روما البالغة من العمر 45 عاما ونجحت في "وضع حد لشيطنة" حزبها للوصول إلى السلطة بعد قرن تماما من موسوليني، مع وفدها إلى قصر كورينالي الرئاسي للقاء رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا.