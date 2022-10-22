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سوريا

إعلام رسمي: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق والمنطقة الجنوبية

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بقلم:  يورونيوز
الدفاع الجوي السوري يعترض صاروخاً إسرائيلياً في السماء فوق العاصمة السورية دمشق. 2020/02/24
الدفاع الجوي السوري يعترض صاروخاً إسرائيلياً في السماء فوق العاصمة السورية دمشق. 2020/02/24   -   حقوق النشر  CREDIT "AFP PHOTO / HO / SANA"

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية مساء يوم الجمعة بأن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق وبالمنطقة الجنوبية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية".

والشهر الماضي قُتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ قرب مطار دمشق، كما تسببت غارات اسرائيلية في حزيران/يونيو بإخراج مطار دمشق عن الخدمة لنحو اسبوعين. واستهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار حلب مرتين الشهر الماضي.

وخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني. ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

واستهدفت غارات إسرائيلية مطار دمشق ومحيطه فجر العاشر من حزيران/يونيو، وهي لم تكن المرة الأولى التي يطال فيها القصف الإسرائيلي هذا المرفق الحيوي.

المصادر الإضافية • وكالات