مقتل 18 عسكرياً سوريا جراء استهداف حافلتهم بعبوة ناسفة قرب دمشق (سانا)

قتل 18 جندياً وأصيب 27 آخرون بجروح الخميس جراء تفجير بعبوة ناسفة استهدف حافلة عسكرية قرب دمشق، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن مصدر عسكري، في حصيلة دموية تعدّ من بين الأعلى في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وقال المصدر العسكري "تعرضت صباح هذا اليوم حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق لتفجير إرهابي بعبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ما أدى إلى استشهاد 18 عسكرياً وإصابة 27 آخرين".

وحصل الاستهداف وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان في منطقة الصبورة عند أطراف العاصمة السورية، على الطريق الدولي المؤدي الى لبنان.

ويتكرر بين الحين والآخر استهداف حافلات عسكرية في مناطق عدّة في البلاد.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في 20 حزيران/يونيو استهداف حافلة في شمال سوريا خلال مرورها على طريق يربط مدينة الرقة بمدينة حمص، ما تسبب بمقتل 15 عسكرياً، وفق حصيلة للمرصد السوري.

وفي 13 أيار/مايو، قتل عشرة جنود على الأقل جراء استهداف حافلة كانت تقلهم في ريف حلب الغربي، وفق حصيلة للإعلام الرسمي السوري. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن حينها إن "فصائل متمركزة في ريف حلب الغربي" استهدفت الحافلة.

وفي 20 تشرين الأول/اكتوبر 2021، استهدف تفجير بعبوتين ناسفتين حافلة عسكرية في دمشق، ما أدى الى مقتل 14 شخصاً، وفق الاعلام الرسمي. ولم تتبن اي جهة تنفيذ الهجوم.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.