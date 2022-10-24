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الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الأمريكي سيحصل على لقاح مُحدث لفيروس كورونا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن   -   حقوق النشر  رويترز

قال المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحصل على لقاح محدث لفيروس كوفيد-19 يوم الثلاثاء وإنه يحث المزيد من الأمريكيين على تلقي الجرعة الأحدث.

وتلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة لقاحا محدثا لكوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم الخميس إلى أن ذلك ليس كافيا. وأضافت "يتعين أن يحصل الجميع على اللقاح المحدث في أسرع وقت ممكن".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي إن 4.5 مليون أمريكي تلقوا اللقاح المحدث على مدار الأسبوع الأخير، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ إطلاق برنامج التطعيم في الخريف وبزيادة 40 في المائة عن الأسبوع السابق.

وبدأت الولايات المتحدة في طرح جرعات من لقاح كوفيد المحدث في سبتمبر-أيلول والذي يتعامل مع فيروس كورونا الأصلي ومتحوراته.

وتأكدت إصابة جو بايدن بفيروس كورونا في يوليو-تموز حيث كان يعاني من أعراض خفيفة وجاءت نتيجة اختباره إيجابية فيما وصف بأنها حالة من حالات ارتداد العدوى في نسبة صغيرة من الأشخاص الذين تناولوا عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات. وفي أغسطس-آب، جاءت نتيجة اختباره سلبية مرتين وأنهى عزله الذي استمر لأكثر من أسبوعين في البيت الأبيض.

المصادر الإضافية • رويترز