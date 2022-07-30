خبراء ينصحون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة لكوفيد عدم انتظار الجيل التالي من اللقاحات

قال خمسة خبراء في مجال اللقاحات لرويترز إن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأعراض الشديدة لمرض كوفيد والذين لم يحصلوا بعد على جرعة معززة ثانية للوقاية من المرض يجب ألا ينتظروا الجيل التالي من اللقاحات المتوقعة في الخريف.

وتتزايد في الكثير من البلدان ومنها الولايات المتحدة حالات الإصابة بالمتحور الفرعي من أوميكرون بي إيه.5 ، لكن اللقاحات الحالية لا تزال توفر الحماية من دخول المستشفيات في حالة الإصابة بالأعراض الشديدة والوفاة.

ومع تطور الفيروس، فإنه ليس من المعروف ما هو الإصدار الذي سيتم تداوله على نطاق واسع في الخريف أو ما إذا كانت اللقاحات الجديدة - المتوقع أن تستهدف المتحورين بي.إيه 4 و5 في الولايات المتحدة وبي.إيه1 في أوروبا ستكون مناسبة على نحو جيد.

وقال الدكتور جون مور، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية طب وايل كورنيل، الذي شارك في كتابة افتتاحية حول هذا الموضوع نُشرت يوم الجمعة "إذا كنت بحاجة إلى جرعة معززة، فعليك أن تحصل عليها الآن".

وقال خبراء لرويترز إنه بالنظر إلى الزيادة الحالية وتضاؤل مناعة الناس، فإن أفضل جرعة منشطة لأولئك المعرضين للخطر هي المتوفرة في اللقاحات الموجودة حاليا.