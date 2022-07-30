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العالم

خبراء ينصحون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة لكوفيد عدم انتظار الجيل التالي من اللقاحات

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
لقاح موديرنا المضاد لفايروس كورونا
لقاح موديرنا المضاد لفايروس كورونا   -   حقوق النشر  AP Photo

قال خمسة خبراء في مجال اللقاحات لرويترز إن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأعراض الشديدة لمرض كوفيد والذين لم يحصلوا بعد على جرعة معززة ثانية للوقاية من المرض يجب ألا ينتظروا الجيل التالي من اللقاحات المتوقعة في الخريف.

وتتزايد في الكثير من البلدان ومنها الولايات المتحدة حالات الإصابة بالمتحور الفرعي من أوميكرون بي إيه.5 ، لكن اللقاحات الحالية لا تزال توفر الحماية من دخول المستشفيات في حالة الإصابة بالأعراض الشديدة والوفاة.

ومع تطور الفيروس، فإنه ليس من المعروف ما هو الإصدار الذي سيتم تداوله على نطاق واسع في الخريف أو ما إذا كانت اللقاحات الجديدة - المتوقع أن تستهدف المتحورين بي.إيه 4 و5 في الولايات المتحدة وبي.إيه1 في أوروبا ستكون مناسبة على نحو جيد.

وقال الدكتور جون مور، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية طب وايل كورنيل، الذي شارك في كتابة افتتاحية حول هذا الموضوع نُشرت يوم الجمعة "إذا كنت بحاجة إلى جرعة معززة، فعليك أن تحصل عليها الآن".

وقال خبراء لرويترز إنه بالنظر إلى الزيادة الحالية وتضاؤل مناعة الناس، فإن أفضل جرعة منشطة لأولئك المعرضين للخطر هي المتوفرة في اللقاحات الموجودة حاليا.