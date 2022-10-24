شاهد: ماكرون يلتقي جورجيا ميلوني أول رئيسة وزراء لإيطاليا في روما

التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرو، للمرة الأولى رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، جورجيا ميلوني، في روما، أمس الأحد، في لقاء غير رسمي بين الزعيمين السياسيين.

وماكرون الذي يقوم بجولة رسمية إلى إيطاليا غرّد عبر تويتر أن الدولتين "عليهما متابعة العمل معاً" مضيفاً "كأوروبيين، كبلدان جارة، كشعوب صديقة، نحن مدينون بالنجاح لشبابنا وشعوبنا".

وأكد ماكرون أن لقاءه الأول بالسياسية التي توصف باليمينية المتطرفة -وهي ترفض ذلك وتقول إنها محافظة- يذهب في هذا الاتجاه.

وقبل نشر صورة لقائه مع ميلوني، نشر ماكرون صورة أخرى لرئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراغي وكتب فوقها "شكراً ماريو" باللغة الإيطالية.

وقال مكتب رئاسة الوزراء الإيطالي في بيان إن ماكرون وميلوني ناقشا القضايا الأوروبية الحالية بما في ذلك الحاجة إلى تقديم إجابات سريعة ومشتركة لارتفاع أسعار الطاقة ودعم أوكرانيا وإدارة تدفقات المهاجرين.

وكانت ميلوني، أول امرأة تصبح رئيسة للوزراء في إيطاليا، تولت رئاسة الحكومة رسمياً من دراغي في وقت سابق يوم الأحد بعد أن أدت هي وفريقها الوزاري الجديد اليمين رسمياً يوم السبت في روما.

وتحكم إيطاليا اليوم حكومة هي الأكثر ميلاً إلى اليمين المتشدد منذ الحرب العالمية الثانية.

ويمتلك حزب ميلوني، "إخوان إيطاليا"، جذوراً فاشية، لكنها سعت إلى إبراز صورة معتدلة خلال الحملة الانتخابية، وتخلت عن الخطاب السابق المناهض للاتحاد الأوروبي، وتعهدت بإبقاء إيطاليا في قلب المؤسسات الأوروبية والغربية.

وهنأ قادة المؤسسات الأوروبية ميلوني بتوليها رئاسة الوزراء وقالت بروكسل إنها مستعدة للعمل معها.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون بالبابا فرنسيس يوم الإثنين.