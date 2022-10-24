شاهد: موجة الجفاف تتسبب في إغلاق جزء من نهر المسيسيبي

أظهرت مقاطع فيديو تمّ التقاطها بواسطة طائرة من دون طيار فوق نهر المسيسيبي مساحة كبيرة من مجرى النهر الجاف، الذي عادة ما يكون مغمورًا بالمياه خلال هذه الوقت من العام في مدينة تيبتونفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

وتسبب نقص هطول الأمطار في الأسابيع الأخيرة إلى اقتراب نهر المسيسيبي من مستويات منخفضة قياسية في بعض المناطق من ولاية ميسوري جنوبًا عبر ولاية لويزيانا.

أدى انخفاض منسوب المياه بشكل غير عادي في الجزء السفلي لنهر المسيسيبي حيث كانت الأمطار أقل من المعدل الطبيعي منذ أواخر شهر أغسطس-آب إلى حدوث فوضى في الملاحة النهرية.

وتسبب ذلك في تعثر المراكب في الوحل والرمل وأدى إلى فرض قيود على الممرات المائية من قبل خفر السواحل وتعطيل نشاط سفن الشحن والقوارب الترفيهية على خط الرحلات النهرية.

أدى الجفاف إلى إجهاد التجارة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع منسوب المياه في نهر المسيسيبي حيث ارتفعت تكاليف الشحن عبر السفن، كما تأخرت آلاف القوارب في مناطق المياه المنخفضة.

وقد توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تنخفض مستويات المياه أكثر في الأسابيع المقبلة، ما يضعف النشاط الاقتصادي في المنطقة وهو ما سيؤدي بدوره إلى تقليص الوظائف.