English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
المملكة العربية السعودية

مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية يستضيف رئيس بنك لئومي الإسرائيلي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
سعوديون يشاركون في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في الرياض السعودية.
سعوديون يشاركون في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في الرياض السعودية.   -   حقوق النشر  AFP

من المقرر أن يلقي رئيس مجلس إدارة بنك لئومي الإسرائيلي كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس، في أحدث مؤشر على احتمال حدوث تحسن في العلاقات بين البلدين.

وشهدت العلاقات بين إسرائيل وبعض دول الخليج العربية تحسنا في السنوات الماضية، إذ يتشارك الجانبان المخاوف من نفوذ إيران في المنطقة. ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين تاريخيتين بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020.

"تحويل البنوك والاستثمار من أجل اقتصاد مرن"

وردا على استفسار من رويترز، أكد منظمو مؤتمر مستقبل الاستثمار اعتزام رئيس مجلس إدارة بنك لئومي سامر حاج يحيى الحضور، فيما أحجم بنك لئومي، وهو أحد أكبر بنكين في إسرائيل، عن التعليق.

ووفقا لجدول أعمال المؤتمر فإن من المقرر أن يتحدث حاج يحيى أمام جلسة بعنوان "تحويل البنوك والاستثمار من أجل اقتصاد مرن"، إلى جانب مسؤولين ماليين بارزين بما في ذلك من مجموعة (روتشيلد وشركاه) وسوسيتيه جنرال وويلز فارجو.

وحاج يحيى هو أول عربي إسرائيلي يشغل منصب رئيس البنك.

ويأتي انعقاد النسخة السادسة من المؤتمر وسط خلاف علني بين الرياض وواشنطن بشأن قرار مجموعة أوبك+ لخفض إنتاج النفط، وهي خطوة تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تكون لها "عواقب" على العلاقات الأمريكية السعودية.

وشارك في اليوم الأول من المؤتمر عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت، من بينهم جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورجان وديفيد سولومون رئيس جولدمان ساكس وجمع من الضيوف.

المصادر الإضافية • رويترز