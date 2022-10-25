مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية يستضيف رئيس بنك لئومي الإسرائيلي

من المقرر أن يلقي رئيس مجلس إدارة بنك لئومي الإسرائيلي كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس، في أحدث مؤشر على احتمال حدوث تحسن في العلاقات بين البلدين.

وشهدت العلاقات بين إسرائيل وبعض دول الخليج العربية تحسنا في السنوات الماضية، إذ يتشارك الجانبان المخاوف من نفوذ إيران في المنطقة. ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين تاريخيتين بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020.

"تحويل البنوك والاستثمار من أجل اقتصاد مرن"

وردا على استفسار من رويترز، أكد منظمو مؤتمر مستقبل الاستثمار اعتزام رئيس مجلس إدارة بنك لئومي سامر حاج يحيى الحضور، فيما أحجم بنك لئومي، وهو أحد أكبر بنكين في إسرائيل، عن التعليق.

ووفقا لجدول أعمال المؤتمر فإن من المقرر أن يتحدث حاج يحيى أمام جلسة بعنوان "تحويل البنوك والاستثمار من أجل اقتصاد مرن"، إلى جانب مسؤولين ماليين بارزين بما في ذلك من مجموعة (روتشيلد وشركاه) وسوسيتيه جنرال وويلز فارجو.

وحاج يحيى هو أول عربي إسرائيلي يشغل منصب رئيس البنك.

ويأتي انعقاد النسخة السادسة من المؤتمر وسط خلاف علني بين الرياض وواشنطن بشأن قرار مجموعة أوبك+ لخفض إنتاج النفط، وهي خطوة تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تكون لها "عواقب" على العلاقات الأمريكية السعودية.

وشارك في اليوم الأول من المؤتمر عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت، من بينهم جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورجان وديفيد سولومون رئيس جولدمان ساكس وجمع من الضيوف.