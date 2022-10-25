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تراس تتمنى لرئيس الوزراء البريطاني الجديد "كلّ النجاح" قبل مغادرتها داونينغ ستريت

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
تراس بصحبة سوناك
تراس بصحبة سوناك   -   حقوق النشر  أ ب

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن تمنيّاتها بالنجاح لخليفتها وزير المالية السابق ريشي سوناك الثلاثاء، قبل مغادرتها داونينغ ستريت لتقديم استقالتها إلى الملك تشارلز الثالث، بعد 49 يوماً على تسلّمها السلطة.

وقالت تراس أمام بوابة مقر إقامة رئيس الحكومة "أتمنّى لريشي سوناك كل النجاح الممكن لصالح بلدنا"، مشيرة إلى أنها "مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأننا يجب أن نتحلّى بالجرأة لمواجهة التحدّيات" وبأنه "يجب دعم أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى".