بعد الإساءة لمرقد الإمام علي.. غضب بمصر بسبب لفظ مشين ظهر بجوار اسم مسجد السيدة عائشة بمحرك غوغل

بعد الضجة الواسعة التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية في العراق، بسبب لفظ مسيء ظهر بجوار اسم "مرقد الإمام علي ابن أبي طالب" (الواقع في مدينة النجف العراقية) في نتائج محرك غوغل العالمي للبحث، أثارت خطوة مشابهة حالة من الغضب في مصر بعد أن تم تحريف اسم "مسجد السيدة عائشة" واضيف لفظ بذيء أثناء البحث عنه على خرائط غوغل في مصر.

إضافات، لاقت استنكارا واسعا.. وبعد حملة شرسة أطلقت من قبل رواد المنصات العالمية تصدر وسم "مسجد السيدة عائشة" قائمة الأكثر تداولا في مصر وعدد من الدول العربية، وعلت الصرخات التي تطالب الشركة العالمية بإزالة اللفظ المسيء المضاف على الفور، الأمر الذي تحقق لاحقا.

وكتب الإعلامي المصري عمرة ناصف، في تغريدة نشرها عبر تويتر : "بلغت الحقارة بالبعض،حد الدخول على خرائط جوجل، وإضافة لفظ سافل لاسم مسجد السيدة عائشة عليها السلام. والمقام، للسيدة عائشة بنت الإمام جعفر الصادق سليل الأئمة: محمد الباقر، وعلى زين العابدين، والحسين، وعلي بن أبي طالب، وهي شقيقة الإمام موسى الكاظم، عليهم وعلى الرسول الصلاة والسلام".

ودعا يوسف رواد الشبكة العنكبوتية إلى اتباع بعض الخطوات للعمل على إزالة الكلام المسيء في تغريدة نشرها عبر تويتر: "فيه حملة طائفيه قذرة معمولة ومغيرين فاسم مسجد السيدة عائشة وحاطين جنبه شتيمة قذرة، فكل الي هتعملوه هتخش تعمل سيرش عالمسجد وتدوس على التلت نقط الي عليهم سهم وتعمل ايديت للاسم وتكتب مسجد السيدة عائشة عادي جدا".

بدوره، طالب شريف خورشيد المستخدمين باتباع بعض الخطوات لتصحيح إسم "مسجد السيد عائشة" باتباع بعض الخطوات في تغريدة نشرها عبر صفحته الخاصة: "السلام عليكم برجاء المساعدة في تصحيح اسم مسجد السيدة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها لان هناك بعض ضعاف النفوس اضافوا اسم لايليق بام المؤمنين | ادخل علي حوجل واكتب مسجد السيدة عائشة بالقاهرة. ومن ثم يظهر لك صور اضغط علي الثلاث نقاط. ( كما هو موضوح ) وقم بالتعديل تقبل الله منكم".

ونجحت الحملات الشرسة التي قادها عدد من الناشطين بتصحيح الاسم عبر تطبيق "خرائط جوجل" وإزالة الكلمات المسيئة التي أضيفت مؤخرا.