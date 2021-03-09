غضب في مصر بسبب فيديو تحرش رجل بطفلة والأزهر يعلّق

سادت حالة من الغضب الكبير في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إثر انتشار فيديو يُظهر ما وصفوه بتحرش رجل جنسيا بطفلة.

الفيديو، الذي تم تصويره بواسطة كاميرا للمراقبة في مدخل أحد العقارات في حي المعادي في القاهرة، أدى لنشوب ردود أفعال تطالب بإلقاء القبض على الرجل ومحاكمته.

وبحسب وصف المستخدمين، يظهر الرجل في الفيديو وهو يحاول استدراج الطفلة ولمس جسدها قبل أن تخرج امرأة من إحدى شقق العقار وتخبره بأنه تم تصوير الواقعة بالإشارة إلى موقع كاميرا المراقبة قبل أن يلوذ بالفرار بحسب قولها.

ووصف بعضهم السيدة بأنها بطلة لمواجتها الرجل بفعلته ونشرها للفيديو في محاولة للتعرف عليه والإمساك به.

I hope this women has the best days of her life. A hero is what she is. For standing up and exposing him.

#متحرش_الاطفالpic.twitter.com/E384RFiy4I — samir (@tyler_062001) March 9, 2021

كذلك طالب مستخدمون بتفعيل وسن القوانين الرادعة للتحرش الجنسي.

ياريت يكون في قانون رادع لهذه الأفعال الهمجية و الوحشية، التي تخطت كل معايير الانسانية والمنطق و الأخلاق



و الناس بتاعت ملابس البنت هيا السبب اظن الرؤية وضحت، لا مبرر لمثل هذه القذارة، القذر قذر في كل الأحوال، ليس في حالة لبس فاتن او غيره، حتى الأطفال لم تسلم. #متحرش_الاطفالpic.twitter.com/btU1zSBYQS — Rihanna Nomair | ريحانة نمـير (@R98AMN) March 9, 2021

وعلّق البعض من مشاهير المصريين على الواقعة كالممثل محمد هنيدي والممثلة رانيا يوسف.

الفيديو المنتشر لكائن بيتحرش بطفله بريئة مرعب لدرجة مخيفه، ومانصحش حد يشوفه، والحسنة الوحيدة انه اظهر وحش من وسط وحوش... Posted by Mohamed Henedy on Monday, March 8, 2021

ستظل جريمه التحرش نشاهد فاجعه جديده كل يوم آخرها الطفله البريئه التي لم تبلغ من العمر 10 سنوات.

من اجل التخلص من الكلاب البشريه يجب أن يكون هناك قانون رادع للمتحرشين ليكونوا عبره

وعقاب من يبرر التحرش لأي سبب حتى نتخلص من تبرير التحرش الذي يعطي القوه للمتحرشين #متحرش_الاطفال — Raniah Yousief (@RaniahYousief) March 9, 2021

تعليق من الأزهر ودار الإفتاء

وأصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بياناً للتعليق على الواقعة، قال فيه إن "التحرش بالأطفال ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والسلام والمروءة وكمال الرجولة".

ودعا البيان إلى "تشديد الرقابة على المتحرشين والإبلاغ عنهم، وتوعية الأطفال بأفعالهم الإجرامية، ورفع الوعي بجريمة التحرش كسلوك مشين يستوجب مواجهته بشكل صارم".

كذلك وصفت دار الإفتاء المصرية بإحدى "الكبائر التي تنأى عنها كل الفِطر السوية".

التحرُّش الجنسي بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب تنأى عنها كل الفطر السوية، وعلى أولي الأمر أن يتصدوا لهذه الجريمة النكراء بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه تلويثُ المجتمع بهذا الفعل المشين#المتحرش_بالأطفال_مجرمpic.twitter.com/ETiuOAEkJN — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) March 9, 2021

وقالت وسائل إعلام مصرية إن قوات الأمن تعرفت على المشتبه به وقامت بضبطه وإحالته للنيابة للتحقيق معه إلا أن النيابة المصرية العامة لم تنشر أي بيانات رسمية حول الواقعة حتى الآن.