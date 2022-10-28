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الولايات المتحدة الأمريكية

بعد استحواذه على توتير..ماسك يسرّح عددا من المسؤولين

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بقلم:  يورونيوز
شاشة هاتف تعرض حساب تويتر الخاص بإيلون ماسك وصورة في الخلفية في واشنطن، الولايات المتحدة
شاشة هاتف تعرض حساب تويتر الخاص بإيلون ماسك وصورة في الخلفية في واشنطن، الولايات المتحدة   -   حقوق النشر  OLIVIER DOULIERY/AFP or licensors

استكمل الملياردير إيلون ماسك الخميس عملية الاستحواذ على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار حسبما أفادت صحف أميركية متخصصة عدة.

وسارع ماسك إلى تسريح رئيس تويتر باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال والمسؤولة القانونية فيجايا غادي وفق ما نقلت واشنطن بوست عن مصادر لم تسمّها. 

ولم يرد موقع تويتر على طلب وكالة فرانس برس التعليق.

وتعيّن على ماسك إنهاء الصفقة بحلول الجمعة وإلا فإنه كان سيواجه المحكمة لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي وقّعه مع تويتر.

كان ماسك تقدّم بعرض لشراء تويتر ووقّع اتفاقا بهذا الشأن في نيسان/أبريل لكنه عدل عن رأيه بعد ذلك، ما دفع تويتر الى رفع دعوى قضائية ضده.

ومع اقتراب موعد المحاكمة في هذه القضية، أذعن ماسك وأعاد إحياء خطة الاستحواذ شريطة إرجاء الإجراءات قانونية ضده.

قال ماسك في تموز/يوليو إنه تراجع عن الصفقة لأنه تعرض لتضليل من تويتر بشأن عدد الحسابات الوهمية على المنصة، وهي مزاعم رفضتها الشركة.

وسعى تويتر بدوره إلى إثبات أن ماسك كان يختلق أعذارا للانسحاب من الاتفاق.

المصادر الإضافية • أ ف ب