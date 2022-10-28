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ألمانيا

مطار فرانكفورت.. العثور على جثّة على متن طائرة تابعة لـ"لوفتهانزا" قادمة من طهران

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بقلم:  يورونيوز
صورة لطائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية يتمّ سحبها إلى المرآب، 2 سبتمبر 2022.
صورة لطائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية يتمّ سحبها إلى المرآب، 2 سبتمبر 2022.   -   حقوق النشر  AP Photo

عثر العمّال في مطار فرانكفورت على جثة في الهيكل السفلي لطائرة تابعة لشركة لوفتهانزا قادمة من طهران أمس الخميس، وفق ما أفادت صحيفة بيلد اليومية الألمانية.

وأوضح موقع شركة "لوفتهانزا" الإلكتروني أن "العمال اكتشفوا الجثة بعد أن غادر ركاب الرحلة إل.اتش 601 الطائرة، وقد تم نقل الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 340 إلى مرآب للصيانة".

وقد امتنعت "لوفتهانزا" والشرطة الاتحادية عن التعليق على الحادثة، كما لم يتسن الاتصال بشرطة فرانكفورت للحصول على مزيد من التفاصيل.

ونادراً ما ينجو الأشخاص الذين يتسللون خلسة إلى جسم الطائرة من خلال فتحات عجلات الهبوط، جراء الظروف القاسية التي يواجهونها والتي من ضمنها انخفاض الحرارة إلى عشرات الدرجات تحت الصفر إضافة إلى السحق حين تُرفع العجلات وتُغلق الفتحات.

وتتزامن هذه الحادثة مع اضطرابات واسعة تجتاح إيران إثر وفاة الشابّة مهسا أميني منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حين أوقفتها الشرطة بسبب "ارتدائها ملابس غير لائقة" وتوفيت بعد ثلاثة أيام على احتجازها.

المصادر الإضافية • رويترز