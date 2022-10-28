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الفلبين

شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الفلبين إلى 31 قتيلًا

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بقلم:  يورونيوز
خفر السواحل يحاول إنقاذ السكان من المناطق التي غمرتها الفيضانات في الفلبين، في بارانج، مقاطعة ماجوينداناو.
خفر السواحل يحاول إنقاذ السكان من المناطق التي غمرتها الفيضانات في الفلبين، في بارانج، مقاطعة ماجوينداناو.   -   حقوق النشر  AP/Philippine Coast Guard

ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاقات التربة والفيضانات التي اجتاحت مناطق في الفلبين ليلا إلى 31 قتيلا الجمعة، على ما أعلن مسؤول محلي.

واجتاحت مياه الفيضانات الممزوجة بالأوحال والركام بلدات ومدنا عدة في جزيرة مينداناو الواقعة جنوبا، مساء الخميس، بعد ساعات على تساقط أمطار غزيرة ترافقت مع العاصفة الاستوائية نالغي، على ما أعلن مسؤول الدفاع المدني في المنطقة نجيب سيناريمبو.

وعثر عناصر الانقاذ على 16 جثة في داتو أودين سينسوات، وعلى 10 جثث في داتو بلاه سينوسات وخمس جثث في بلدة أوبي، حسبما صرح لصحافيين.

المصادر الإضافية • أ ف ب