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المملكة المتحدة

اتحاد الصناعة البريطاني: الشركات البريطانية تتوقع أوضاعا صعبة خلال الأشهر المقبلة

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بقلم:  يورونيوز
شارع ريجنت في لندن - أرشيف
شارع ريجنت في لندن - أرشيف   -   حقوق النشر  AP Photo

ذكر مسح صناعي نُشر يوم الأحد أن الشركات البريطانية تعتقد أن الأوضاع الصعبة التي تخيم على آفاقه ستستمر في الأشهر المقبلة.

وارتفع مقياس اتحاد الصناعة البريطاني لنمو القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر/ تشرين الأول إلى -15 من -19 في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/ أيلول ولا يزال في منطقة الانكماش.

وتتوقع شركات الخدمات والتوزيع حدوث مزيد من التراجع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الرغم من أن شركات التصنيع كانت أكثر تفاؤلا.

وقال ألبيش باليجا، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطاني إنه "على الرغم من الصورة المتفاوتة عبر القطاعات لا يزال القطاع الخاص يواجه رياحا معاكسة قوية.

"في غمرة ارتفاع التكاليف ونقص العمالة وتراجع الطلب تتوقع الشركات انخفاضا مستمرا في النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

وقال باليجا إنه من المهم أن يعيد رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك الاستقرار إلى البيئة الاقتصادية من أجل انتشال الشركات من معاناتها.

المصادر الإضافية • رويترز